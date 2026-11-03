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Побил рекорд и превысил 40 трлн долларов госдолг США

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Государственный долг Соединенных Штатов установил новый рекорд, превысив отметку в 40,5 триллиона долларов. Согласно статистике американского Министерства финансов, на 26 октября 2026 года общая задолженность страны составляла 40,52 триллиона долларов. Об этом сообщает ТАСС.

За последний год американский госдолг заметно увеличился. Еще в октябре 2025 года его объем преодолел рубеж в 38 триллионов долларов, а уже в августе 2026-го достиг 40 триллионов.

Таким образом, всего за несколько месяцев задолженность США выросла еще на сотни миллиардов долларов, установив очередной исторический максимум.

Особенно заметной динамика становится при сравнении с показателями предыдущего десятилетия. Менее чем за десять лет объем государственного долга Соединенных Штатов увеличился приблизительно на 20 триллионов долларов.

Данные американского Минфина свидетельствуют о продолжающемся росте долговых обязательств федерального правительства.

Эксперты Института мировой экономики имени Питерсона не исключают дальнейшего увеличения этого показателя.

По их оценке, при сохранении нынешних подходов к государственным расходам и налогообложению задолженность США в течение следующих шести лет может достичь 50 триллионов долларов.

При этом специалисты связывают возможность реализации такого сценария с отсутствием изменений в бюджетной политике.

Таким образом, прогнозируемый рост долга до 50 триллионов долларов не является неизбежным результатом. Дальнейшая динамика будет зависеть в том числе от решений американских властей в сфере расходов бюджета и налогов.

Пока же опубликованная статистика подтверждает, что государственная задолженность Соединенных Штатов продолжает находиться на рекордно высоком уровне.

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