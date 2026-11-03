От 1,9 млн рублей: в РФ начались продажи новых Chevrolet Trax

На российском автомобильном рынке появились новые предложения о продаже компактного кроссовера Chevrolet Trax второго поколения. Автомобиль американской марки поставляют по альтернативным каналам, а наиболее доступный вариант предлагают заказать за 1,94 миллиона рублей. При этом стоимость машины в зависимости от условий покупки может превышать 4 миллиона рублей. Об этом сообщают «Автоновости дня».

Самое выгодное предложение обнаружено в Тюмени. Местная компания готова организовать поставку Chevrolet Trax за 1 940 000 рублей. Однако речь идет об автомобиле под заказ, поэтому окончательные расходы покупателя необходимо уточнять отдельно.

В других регионах стоимость кроссовера отличается. Например, в Благовещенске машину можно заказать за 2 миллиона рублей, а во Владивостоке минимальная заявленная цена составляет 2 134 000 рублей.

Значительно дороже Chevrolet Trax предлагают московские продавцы. Один из столичных автосалонов оценивает автомобили под заказ в 3,2–3,28 миллиона рублей.

Если же покупатель намерен приобрести машину, уже находящуюся в России, ему придется заплатить еще больше. Стоимость одного из таких экземпляров в Москве достигает 4 280 000 рублей. В эту сумму включен коммерческий утилизационный сбор.

Разница между самым дешевым предложением из Тюмени и московским автомобилем из наличия составляет 2,34 миллиона рублей.

На фоне некоторых китайских конкурентов минимальная цена Chevrolet Trax выглядит привлекательной. Так, стоимость Tenet T4L начинается от 2 344 000 рублей, а базовый Haval Jolion с механической коробкой передач предлагается минимум за 2 099 000 рублей.

Таким образом, при заказе за 1,94 миллиона рублей американский кроссовер оказывается дешевле обоих автомобилей. Однако при сравнении необходимо учитывать, что цены на машины, поставляемые из-за границы, могут изменяться.

Оснащение Chevrolet Trax

На российском рынке встречаются автомобили в нескольких комплектациях. Некоторые экземпляры, выставленные на продажу в Москве, уже получили русифицированную мультимедийную систему.

Одним из наиболее дорогих исполнений является версия 2RS. Она отличается спортивными элементами оформления кузова и салона.

В частности, такая модификация оснащается 19-дюймовыми легкосплавными колесными дисками, а в интерьере используются красные декоративные вставки.

Среди особенностей оснащения также упоминаются бесключевой доступ, запуск двигателя кнопкой, светодиодные фары и климатическая установка.

В зависимости от комплектации покупателям доступны цифровая приборная панель, мультимедийная система с сенсорным экраном диагональю 11 дюймов и беспроводная зарядка для телефона.

При этом набор оборудования у автомобилей, предназначенных для разных рынков, может отличаться. Поэтому конкретные опции необходимо проверять по выбранному экземпляру.

Двигатель и коробка передач

Chevrolet Trax второго поколения оснащается бензиновым трехцилиндровым двигателем с турбонаддувом. Рабочий объем силового агрегата составляет 1,2 литра, а мощность — 137 лошадиных сил.

Мотор сочетается с шестиступенчатой автоматической коробкой передач.

Полного привода у рассматриваемой модели нет. Все версии кроссовера оснащаются приводом на передние колеса.

Такая техническая схема характерна для автомобилей, предназначенных преимущественно для ежедневной эксплуатации в городе и поездок по обычным дорогам.

Какие системы безопасности предусмотрены

Для Chevrolet Trax предлагается комплекс электронных помощников водителя. В его состав входят средства предупреждения об опасных ситуациях на дороге.

В частности, автомобиль может быть оснащен системой автоматического экстренного торможения, функцией контроля положения в полосе и автоматическим управлением дальним светом фар.

Электронные помощники дополняют стандартные средства безопасности, однако их наличие зависит от комплектации и первоначального рынка поставки.

Поэтому перед покупкой ввезенного автомобиля важно уточнить не только перечень установленных систем, но и возможность их полноценного использования.

Что известно о надежности модели

Как отмечают «Автоновости дня», Chevrolet Trax получил высокую оценку в исследовании американской компании «Джей Ди Пауэр».

По приведенным изданием сведениям, автомобиль набрал 84 балла из 100 и вошел в тройку наиболее беспроблемных компактных кроссоверов.

В этом сравнении модель оказалась выше Nissan Kicks, Kia Seltos и Honda HR-V.

При этом результаты зарубежного исследования не позволяют заранее оценить состояние конкретного автомобиля, предлагаемого российским покупателям.

От чего зависит окончательная цена

Главная особенность предложений по Chevrolet Trax в России заключается в значительном разбросе стоимости.

Автомобили под заказ могут обходиться существенно дешевле машин, которые уже находятся на территории страны. Однако заявленная продавцом сумма не всегда включает все расходы.

Итоговая стоимость зависит от условий ввоза, доставки, таможенного оформления, утилизационного сбора и других платежей.

Покупателям также необходимо заранее уточнять комплектацию, наличие русификации электронных систем и условия гарантийного обслуживания.

Таким образом, Chevrolet Trax второго поколения можно найти на российском рынке по цене от 1,94 миллиона рублей. Однако наиболее доступные предложения предполагают предварительный заказ, тогда как стоимость автомобилей из наличия может превышать 4,2 миллиона рублей.

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