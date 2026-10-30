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Валентина Алексеева сообщила о романах своего жениха с Ириной Шейк и Фриске

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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20-летняя обладательница титулов «Мисс Россия — 2024» и «Мисс БРИКС — 2026» Валентина Алексеева прокомментировала личное прошлое своего жениха, 50-летнего предпринимателя Ильи Мительмана. Модель заявила, что спокойно относится к его прежним отношениям, в том числе к сообщениям о романе с Ириной Шейк. Подробности интервью Лауре Джугелии приводит Super.

Алексеева рассказала, что не испытывает негативных эмоций из-за личной истории своего избранника. Более того, девушка положительно отозвалась о знаменитых женщинах, с которыми Мительмана связывали романтические отношения.

В разговоре с журналисткой модель упомянула Ирину Шейк, певицу Жанну Фриске и актрису Марию Кожевникову. По словам Валентины, она считает этих женщин привлекательными и успешными.

Отдельно Алексеева прокомментировала сведения об отношениях предпринимателя с Ириной Шейк, подтвердив их в ходе беседы. При этом сама модель подчеркнула, что не видит причин отрицательно оценивать прошлое своего жениха.

Ранее в прессе появлялась информация о других романах Мительмана.

В частности, сообщалось, что бизнесмен состоял в отношениях с Марией Кожевниковой, получившей широкую известность благодаря сериалу «Универ». По опубликованным ранее сведениям, предприниматель даже рассматривал возможность женитьбы на актрисе.

Кроме того, журналисты приписывали Мительману роман с певицей Жанной Фриске. Однако официального подтверждения этих отношений не было.

Известно также, что предприниматель ранее состоял в браке с Мелани Корман. Их союз был заключен в 2013 году, но впоследствии супруги расстались.

В этом браке у Мительмана родились двое детей.

Сейчас предприниматель строит отношения с Валентиной Алексеевой. Разница в возрасте между влюбленными составляет 30 лет.

В недавнем интервью модель также сообщила о помолвке. По словам девушки, Мительман сделал ей предложение руки и сердца, однако подробности этого события она предпочла оставить личными.

При этом пара пока не торопится со свадебным торжеством.

Ранее Алексеева отметила свое 20-летие в Монако. По случаю дня рождения она опубликовала фотографию, сделанную в джакузи на крыше гостиницы.

Таким образом, Валентина Алексеева дала понять, что не считает прежние отношения Ильи Мительмана препятствием для их совместного будущего. Модель спокойно воспринимает сообщения о его романах со знаменитостями и не скрывает серьезности нынешних отношений.

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Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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