Французы запекают картофель в сливках и чесноке: получается нежный гратен с золотистой корочкой

Картофель может быть не просто гарниром, а блюдом, которое хочется поставить в центр стола. Во французской кухне для этого придумали гратен: тонкие ломтики картошки медленно запекаются в сливках с чесноком, становятся невероятно нежными, а сверху покрываются аппетитной золотистой корочкой.

На первый взгляд кажется, что приготовить такое блюдо сложно. На самом деле понадобятся обычные продукты, форма для запекания и немного терпения. Основную работу сделает духовка.

Какие продукты понадобятся

На 4–5 порций:

картофель — 1 кг;

сливки жирностью 20–30% — 400 мл;

молоко — 150 мл;

чеснок — 3 зубчика;

сливочное масло — 25 г;

мускатный орех — 1 щепотка;

соль — около 1 ч. л.;

чёрный молотый перец — по вкусу;

твёрдый сыр — 80 г по желанию.

Для блюда лучше выбирать картофель с умеренным содержанием крахмала. Он хорошо размягчается при запекании, но не превращается в пюре.

В классическом гратене дофинуа сыр необязателен: румяная корочка образуется благодаря сливкам и длительному запеканию. Однако в домашних вариантах его часто добавляют для более насыщенного вкуса.

Как приготовить французский картофельный гратен

Очистите картофель и нарежьте очень тонкими кружочками толщиной примерно 2–3 мм. Удобнее всего использовать овощерезку. После нарезки не промывайте картофель водой. Крахмал на поверхности ломтиков поможет сливочному соусу немного загустеть. Очистите чеснок. Один зубчик разрежьте пополам и тщательно натрите им дно и стенки формы для запекания. Смажьте форму сливочным маслом. Оставшийся чеснок мелко измельчите. В небольшой кастрюле соедините сливки, молоко, измельчённый чеснок, соль, перец и мускатный орех. Нагрейте смесь на слабом огне почти до кипения, но не давайте ей бурно кипеть. Выложите картофель в форму аккуратными слоями, слегка перекрывая ломтики друг другом. Залейте картофель горячей сливочной смесью. Жидкость должна почти покрывать верхний слой, но не обязательно полностью. Накройте форму фольгой и отправьте в духовку, разогретую до 170 °C, примерно на 45 минут. Снимите фольгу и продолжайте запекать ещё 25–35 минут, пока картофель не станет мягким, а поверхность не подрумянится. Если используете сыр, натрите его и посыпьте гратен за 15 минут до окончания приготовления. Достаньте форму из духовки и оставьте на 10–15 минут перед подачей. За это время сливочный соус немного загустеет, а гратен будет удобнее раскладывать по тарелкам.

Проверить готовность просто: тонкий нож должен свободно проходить через все картофельные слои.

Почему картофель получается таким нежным

Секрет гратена — в сочетании тонкой нарезки, сливок и невысокой температуры.

Картофель постепенно размягчается в горячей жидкости, а крахмал помогает связать сливки в нежный соус.

В отличие от обычной картофельной запеканки, здесь не требуется предварительно отваривать клубни. Они готовятся непосредственно в сливочной смеси и впитывают её аромат.

Кулинарный совет редакции «Про Казань»: старайтесь нарезать картофель одинаковыми по толщине кружочками. Если часть ломтиков будет толстой, а часть почти прозрачной, одни успеют размягчиться, пока другие ещё останутся твёрдыми.

Главная ошибка — слишком высокая температура

Желание быстрее приготовить ужин часто заставляет увеличивать нагрев духовки до 220 °C.

Но для гратена такой способ подходит плохо. Верх может быстро подрумяниться, тогда как картофель в середине останется плотным.

Кроме того, при слишком интенсивном нагреве сливочный соус может начать расслаиваться.

Лучше запекать блюдо при 160–180 °C и ориентироваться на мягкость картофеля, а не только на цвет корочки.

Нужно ли добавлять сыр

Многие уверены, что французский гратен невозможно представить без сыра. Однако традиционный гратен дофинуа обычно готовят из картофеля, сливок, молока, чеснока и приправ.

Его поверхность подрумянивается и без сырной посыпки.

Если хочется более выраженной корочки, можно добавить немного грюйера, эмменталя или другого хорошо плавящегося сыра.

Но слишком толстый сырный слой делать не стоит: он перебьёт нежный сливочный вкус картофеля.

Почему нельзя промывать картофель после нарезки

Для жарки картофель часто промывают, чтобы удалить лишний крахмал. С гратеном ситуация обратная.

Крахмал помогает сливочной смеси загустеть и соединяет отдельные слои в единую нежную запеканку.

Если тщательно промыть картофельные кружочки, соус может остаться более жидким.

Поэтому лучше очистить и вымыть клубни заранее, а уже затем нарезать их непосредственно перед приготовлением.

Как получить красивую золотистую корочку

Главное — не держать форму под фольгой до самого конца.

В первой части приготовления фольга помогает картофелю равномерно размягчиться и защищает верх от пересыхания.

После её удаления поверхность постепенно подрумянивается.

Если картофель уже мягкий, но корочка остаётся светлой, можно ненадолго включить верхний нагрев духовки. При этом важно следить за блюдом, чтобы сливки и сыр не подгорели.

С чем подавать французский гратен

Картофельный гратен хорошо сочетается с запечённой курицей, индейкой, говядиной и рыбой.

Но его можно подать и как самостоятельное блюдо. Достаточно дополнить порцию свежим овощным салатом или зеленью.

Особенно удачно сливочный картофель сочетается с огурцами, помидорами и лёгкими салатными заправками с лимонным соком.

Оставшийся гратен можно хранить в холодильнике в закрытом контейнере до 3–4 дней. Разогревать его лучше в духовке при 160 °C, прикрыв фольгой, чтобы верх не пересох.

Французский гратен доказывает, что даже обычная картошка может превратиться в изысканное домашнее блюдо. Нежные сливочные слои, тонкий аромат чеснока и золотистая корочка делают его отличным вариантом как для семейного ужина, так и для праздничного стола.

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