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Россияне оценили пользу голосовых ассистентов: в 2026 году количество сообщений абонентам Т2 выросло на 115%

Служба новостей Автор статьи
T2, российский оператор мобильной связи, подели...

Источник фото: Tiko Aramyan/Shutterstock

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T2, российский оператор мобильной связи, поделился статистикой использования бесплатного голосового ассистента. За 2026 год количество просьб перезвонить, переданных ассистентом, выросло в 9 раз, а количество звонков с содержанием сообщения выросло на 115%.

Самый показательный сценарий использования сервиса – просьбы перезвонить. Если в январе ассистент фиксировал такие обращения в каждом 84-м звонке, то к октябрю этот показатель достиг каждого 12-го звонка. Всего с начала года ассистент передал абонентам около полумиллиарда подобных обращений. Параллельно росла и общая нагрузка на сервис: уже в июле ассистент принимал на 33% больше звонков в сутки, чем в начале года.

Отдельный тренд – рост сообщений, которые звонящие оставляют абоненту через ассистента. Значительный скачок пришелся на май, когда Т2 обновил сценарий: сервис стал не просто сообщать о недоступности, а объяснять причину и предлагать оставить сообщение. В результате рост количества звонков с сообщением составил 115%.

Голосовой ассистент встроен в витрину сервисов безопасности SAFEWALL. Т2 предоставляет его бесплатно всем своим абонентам с возможностью отключения. Показательно, что число клиентов, отключающих помощника, с начала года сократилось вдвое. Это говорит о том, что пользователи стали воспринимать сервис как полезный элемент коммуникации.

Еще несколько лет назад голосовые ассистенты были непривычной технологией. Сегодня они стали полноценными помощниками: фиксируют важные звонки, фильтруют спам и защищают от мошенников. Именно сейчас, когда технология перешла из разряда развлекательного в категорию необходимого, пользователи смогли по-настоящему ее оценить.

Ирина Лебедева, заместитель генерального директора по коммерческой деятельности T2:
«Мы видим, что люди начали больше пользоваться инструментами голосовых ассистентов. За этим прогрессом стоит масштабная работа над продуктом. Это ведь не просто привыкание к технологии, а изменение отношения к ней. Мы постарались это отношение подкрепить человечностью сервиса. Например, поняли, что недостаточно просто сообщить, что абонент недоступен. Звонящий начинает волноваться: а вдруг что-то случилось? Чтобы эту тревогу убрать, добавили в речь ассистента причину, почему человек не может ответить: занят, вне сети, просто не успел взять трубку. Такие детали и доработки делают сервис по-настоящему живым. Статистика пользования является для нас лучшим индикатором того, что продукт развивается в нужном направлении».

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