РПЦ сообщила об отказе от абортов 1,5 тыс. российских частных клиник

В России 1503 частных медицинских учреждения отказались от проведения абортов. По словам председателя Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерея Федора Лукьянова, это составляет 53% от общего количества частных клиник, учитываемых в приведенной им статистике. Об этом 30 октября сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Русской православной церкви.

Лукьянов рассказал, что отказ от проведения абортов затронул медицинские учреждения в разных субъектах России.

Согласно приведенным им сведениям, в 19 регионах страны все частные клиники добровольно прекратили выполнять такие процедуры.

Председатель Патриаршей комиссии подчеркнул, что речь идет о решениях самих медицинских организаций.

При этом священнослужитель обратил внимание не только на изменения в работе частных клиник, но и на региональное законодательство.

По его словам, в 32 субъектах Российской Федерации уже приняты законы, предусматривающие запрет на склонение женщин к искусственному прерыванию беременности.

Среди регионов, где действуют такие нормы, Лукьянов назвал Калининградскую область, Мордовию, Крым, Санкт-Петербург и Московскую область.

Таким образом, по информации представителя Русской православной церкви, более половины частных медицинских учреждений, вошедших в указанную статистику, больше не проводят аборты.

При этом принятые в ряде субъектов законы о запрете склонения к прерыванию беременности и добровольный отказ частных клиник от соответствующих процедур представляют собой разные меры.

Приведенные Федором Лукьяновым данные отражают позицию Патриаршей комиссии и не сопровождаются в сообщении подробной разбивкой по медицинским организациям и регионам.

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