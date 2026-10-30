РПЦ сообщила об отказе от абортов 1,5 тыс. российских частных клиник
В России 1503 частных медицинских учреждения отказались от проведения абортов. По словам председателя Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерея Федора Лукьянова, это составляет 53% от общего количества частных клиник, учитываемых в приведенной им статистике. Об этом 30 октября сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Русской православной церкви.
Лукьянов рассказал, что отказ от проведения абортов затронул медицинские учреждения в разных субъектах России.
Согласно приведенным им сведениям, в 19 регионах страны все частные клиники добровольно прекратили выполнять такие процедуры.
Председатель Патриаршей комиссии подчеркнул, что речь идет о решениях самих медицинских организаций.
При этом священнослужитель обратил внимание не только на изменения в работе частных клиник, но и на региональное законодательство.
По его словам, в 32 субъектах Российской Федерации уже приняты законы, предусматривающие запрет на склонение женщин к искусственному прерыванию беременности.
Среди регионов, где действуют такие нормы, Лукьянов назвал Калининградскую область, Мордовию, Крым, Санкт-Петербург и Московскую область.
Таким образом, по информации представителя Русской православной церкви, более половины частных медицинских учреждений, вошедших в указанную статистику, больше не проводят аборты.
При этом принятые в ряде субъектов законы о запрете склонения к прерыванию беременности и добровольный отказ частных клиник от соответствующих процедур представляют собой разные меры.
Приведенные Федором Лукьяновым данные отражают позицию Патриаршей комиссии и не сопровождаются в сообщении подробной разбивкой по медицинским организациям и регионам.
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