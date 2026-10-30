Politico: Китайские гробы подрывают рынок ЕС спадом цен

Европейские компании, занимающиеся изготовлением гробов, намерены обратиться к властям Евросоюза с жалобой на китайских конкурентов. Представители отрасли утверждают, что поставки недорогой продукции из КНР угрожают местным предприятиям. За последние пять лет в Европе прекратила работу примерно четверть производителей гробов, сообщает Politico. Подробности публикации приводит Netherlands Today.

По оценке участников рынка, за указанный период число европейских компаний, выпускающих гробы, сократилось приблизительно со 120 до 90. Представители отрасли связывают закрытие предприятий с усиливающейся конкуренцией со стороны китайских поставщиков.

Чтобы защитить свои интересы, несколько производителей объединились в коалицию. Ее представители уже встретились с сотрудниками Европейской комиссии и приступили к подготовке антидемпинговой жалобы.

Участники инициативы хотят добиться расследования условий поставок китайской продукции на европейский рынок. Они подозревают, что производители из КНР продают гробы по несправедливо низким ценам.

Одним из главных аргументов европейских компаний стала разница в себестоимости производства.

По их подсчетам, изготовление гроба в Китае обходится приблизительно втрое дешевле, чем в Италии. При этом сравнение касается изделий из одинаковых пород древесины.

Представители европейской отрасли полагают, что такая разница может объясняться несколькими обстоятельствами.

В частности, они указывают на предполагаемую государственную поддержку китайских предприятий, налоговые преимущества при экспорте, более низкую стоимость рабочей силы и доступность древесины.

По мнению участников коалиции, совокупность этих факторов позволяет китайским компаниям предлагать покупателям более выгодные цены.

Европейские производители опасаются, что дальнейшее расширение импорта приведет к закрытию новых предприятий.

При этом сам по себе низкий уровень цен еще не доказывает нарушение торговых правил Евросоюза.

Для введения антидемпинговых мер необходимо установить, что импортируемые товары действительно продаются по демпинговым ценам, а такие поставки наносят ущерб европейским производителям.

Поэтому участники коалиции собирают сведения о производственных расходах, стоимости сырья и условиях продажи готовых изделий.

Окончательное решение о начале официального расследования и возможном введении ограничений остается за европейскими властями.

Ранее представители Евросоюза уже рассматривали необходимость дополнительных мер для защиты местной промышленности от конкуренции со стороны китайских товаров.

Таким образом, производители гробов присоединились к числу европейских отраслей, добивающихся проверки условий импорта из Китая. Пока речь идет о подготовке жалобы, а обвинения в демпинге не получили официального подтверждения.

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