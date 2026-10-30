Фарш больше не смешиваю с хлебом для котлет: заворачиваю в тонкие картофельные лепёшки и обжариваю

Из картошки и фарша обычно готовят котлеты, запеканки или драники. Но есть вариант интереснее: тонкие картофельные лепёшки с сочной мясной начинкой внутри. Снаружи они покрываются золотистой корочкой, а внутри остаются мягкими и ароматными.

Такое блюдо напоминает одновременно драники и домашние пирожки, только без дрожжевого теста. Продукты нужны самые обычные, а подавать картофельные конвертики можно как самостоятельный ужин — со сметаной и свежими овощами.

Какие продукты понадобятся

На 4 порции:

картофель — 700 г;

мясной фарш — 350 г;

репчатый лук — 1 шт.;

яйца — 2 шт.;

пшеничная мука — 4–5 ст. л.;

чеснок — 2 зубчика;

растительное масло — для жарки;

соль — по вкусу;

чёрный молотый перец — по вкусу;

сладкая паприка — ½ ч. л.;

свежий укроп — по желанию.

Лучше использовать смешанный фарш из свинины и говядины. Он получается сочным и хорошо сочетается с картофельной основой.

Как приготовить картофельные лепёшки с фаршем

Очистите картофель и натрите на мелкой тёрке. Слегка отожмите лишний сок, но не делайте массу полностью сухой. Добавьте к картофелю яйца, муку и немного соли. Перемешайте до получения густого теста, которое можно распределять по сковороде ложкой. Мелко нарежьте лук и чеснок. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла. Обжарьте лук 2–3 минуты, добавьте фарш и готовьте примерно 8–10 минут, разбивая комочки лопаткой. Добавьте чеснок, соль, перец и паприку. Продолжайте готовить, пока фарш полностью не прожарится и лишняя жидкость не испарится. Переложите начинку в миску и немного остудите. На чистой сковороде разогрейте небольшое количество растительного масла. Выложите 2–3 столовые ложки картофельной массы и распределите тонким круглым слоем диаметром около 15 см. Обжаривайте лепёшку на среднем огне примерно 3–4 минуты, пока нижняя сторона не подрумянится, а верх не начнёт схватываться. Аккуратно переверните лепёшку и готовьте ещё 2–3 минуты до полной готовности картофеля. Выложите на одну половину лепёшки порцию готового фарша. Сложите пополам, слегка прижмите края лопаткой. Подержите конвертик на сковороде ещё около минуты с каждой стороны, чтобы начинка прогрелась, а поверхность стала румяной. Повторите с оставшимся картофельным тестом и фаршем.

Подавайте конвертики горячими, пока картофельная корочка сохраняет приятный хруст.

Почему фарш лучше обжарить заранее

Может показаться, что сырой фарш можно сразу завернуть в картофельную лепёшку и приготовить всё одновременно. Но у такого способа есть недостаток.

Тонкая картофельная основа подрумянивается достаточно быстро, а мясной начинке требуется больше времени для безопасного приготовления.

Если положить внутрь сырой фарш, картофель может подгореть раньше, чем мясо полностью прогреется.

Поэтому надёжнее сначала приготовить начинку, а затем завернуть её в готовую лепёшку.

Кулинарный совет редакции «Про Казань»: не делайте картофельные лепёшки слишком толстыми. Чем тоньше слой, тем легче его аккуратно сложить пополам и получить румяную корочку без сырой картофельной середины.

Главная ошибка — слишком влажное картофельное тесто

После натирания картофель выделяет сок. Если оставить всю жидкость, масса получится водянистой и будет плохо держать форму.

Из-за этого лепёшки могут рваться при переворачивании.

Но слишком сильно отжимать картофель тоже не нужно: основа может получиться суховатой.

Лучше удалить только явно выделившуюся жидкость, а затем добавить яйца и муку.

Если тесто всё ещё растекается слишком сильно, вмешайте ещё одну столовую ложку муки.

Как сделать картофельную корочку хрустящей

Для красивой поверхности важно хорошо разогреть сковороду перед первой порцией.

Картофельную массу нужно выкладывать тонким слоем, не перегружая сковороду.

Не спешите переворачивать лепёшку. Сначала дайте нижней стороне подрумяниться и стать достаточно прочной.

При этом слишком сильный огонь использовать не стоит: картофель быстро потемнеет снаружи, но останется сырым внутри.

Что добавить в мясную начинку

Базовый вариант можно разнообразить небольшим количеством тёртого сыра. Он расплавится при окончательном прогревании и сделает начинку нежнее.

Хорошо подойдут и обжаренные шампиньоны. Их лучше готовить отдельно до испарения лишней влаги, а затем смешать с фаршем.

Можно добавить мелко нарезанную зелень или щепотку сушёного тимьяна.

Главное — не делать начинку слишком влажной, иначе картофельные конвертики быстро потеряют хрустящую корочку.

Можно ли приготовить без муки

Полностью исключить муку возможно, но тогда картофельные лепёшки будут более хрупкими.

Для лучшего результата используйте крахмалистый картофель и тщательно удаляйте лишний сок.

Вместо пшеничной муки можно добавить 1–2 столовые ложки картофельного крахмала.

Однако при первом приготовлении удобнее придерживаться базового рецепта: с небольшим количеством муки лепёшки легче переворачивать и складывать.

С чем подавать картофельные конвертики

Лучшее дополнение — простой сметанный соус.

Смешайте 150 г сметаны с измельчённым зубчиком чеснока, укропом и щепоткой соли.

Также подойдут свежие помидоры, огурцы или салат из капусты.

Картофельные лепёшки с фаршем особенно вкусны сразу после приготовления. Если они остыли, разогрейте их на сухой сковороде на небольшом огне, чтобы вернуть корочке румяность.

Из обычного картофеля и фарша получается необычный ужин без хлеба и привычных котлет. Тонкие румяные лепёшки с мясной начинкой выглядят аппетитно, легко делятся на порции и хорошо сочетаются с простыми домашними соусами.

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