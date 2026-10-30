АТОР: в РФ на Новый год приедут туристы из Китая и арабских стран

Российские туроператоры отмечают интерес к новогодним поездкам со стороны путешественников из Китая и ряда арабских государств. Несмотря на сравнительно небольшое количество запросов, зарубежные гости продолжают выбирать Россию для зимнего отдыха. Об этом исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе рассказала журналистам на Форуме туристических территорий, сообщает РИА Новости.

По словам Ломидзе, интерес к путешествиям в Россию на новогодние праздники сохраняется как у китайских туристов, так и у жителей некоторых арабских стран.

Представитель туристической отрасли подчеркнула, что количество подобных обращений пока невелико. Тем не менее сам факт наличия спроса она оценивает положительно.

Ломидзе также обратила внимание на изменение отношения иностранных путешественников к российской зиме. По ее наблюдениям, за последние два года представления о холодном сезоне в стране стали заметно более благоприятными.

Если прежде суровые погодные условия могли вызывать опасения у потенциальных гостей, то теперь российская зима все чаще воспринимается как привлекательная особенность путешествия.

Эксперт отметила, что такой интерес начал формироваться в течение последних нескольких лет и сохраняется в преддверии новогодних праздников 2027 года.

Основными направлениями зимних поездок иностранных туристов остаются Москва и Санкт-Петербург.

Именно эти города, по словам Ломидзе, пользуются наибольшей популярностью среди путешественников из Китая и арабских государств, рассматривающих возможность отдыха в России зимой.

При этом представитель Ассоциации туроператоров уточнила, что подобные путешествия зачастую носят разовый характер.

Таким образом, речь пока не идет о массовом потоке зарубежных туристов на новогодние праздники. Однако в отрасли фиксируют устойчивый интерес к зимним поездкам, а представления иностранцев о российском климате постепенно меняются в положительную сторону.

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