Эксперт сообщила, кому доступна срочная пенсионная выплата

Граждане России могут оформить срочную пенсионную выплату при наличии пенсионных накоплений и соблюдении установленных требований к возрасту, трудовому стажу и пенсионным баллам. Для назначения денежных средств мужчинам необходимо достичь 60 лет, женщинам — 55 лет. Об этом сообщила доцент Президентской академии Мария Кутарова, передает «Прайм» со ссылкой на РИА Новости.

По словам специалиста, одного достижения необходимого возраста недостаточно. Претендент должен иметь не менее 15 лет страхового стажа и индивидуальный пенсионный коэффициент от 30 баллов.

Кроме того, обязательным условием является наличие пенсионных накоплений, сформированных из предусмотренных законодательством источников.

Мария Кутарова пояснила, что такие средства могут накапливаться благодаря участию в государственной программе софинансирования пенсий. Также учитываются дополнительные взносы самого гражданина и работодателя.

Еще одним источником формирования накоплений могут стать средства материнского капитала, направленные на накопительную пенсию.

Эксперт отметила, что возможность оформить срочную выплату предусмотрена не только при обычном выходе на пенсию по старости.

При наличии соответствующих накоплений такое право может возникнуть и у граждан, которые получают страховую пенсию досрочно.

В частности, речь идет о работниках вредных производств, педагогах, многодетных родителях и других категориях, имеющих право на досрочное пенсионное обеспечение.

Продолжительность получения денежных средств заявитель выбирает самостоятельно. Однако законодательство устанавливает минимальный срок — десять лет, или 120 месяцев.

От выбранного периода зависит размер ежемесячных перечислений. При расчете также учитывается общая сумма пенсионных накоплений, предназначенных для срочной выплаты.

Для оформления необходимо обратиться в организацию, где находятся соответствующие средства.

Если накопления хранятся в Социальном фонде России, заявление подается в этот фонд. Если деньги находятся в негосударственном пенсионном фонде, обращаться нужно к соответствующему страховщику.

Кутарова также напомнила, что пенсионные накопления могут выплачиваться не только в срочной форме.

В зависимости от размера средств и предусмотренных законом оснований гражданину может быть назначена накопительная пенсия либо единовременная выплата.

Таким образом, для получения срочной пенсионной выплаты необходимо одновременно выполнить требования к возрасту, страховому стажу и количеству пенсионных баллов, а также иметь накопления, сформированные из подходящих источников.

При соблюдении этих условий гражданин вправе самостоятельно определить период перечисления денег, но не менее десяти лет.

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