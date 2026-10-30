Россиянин отсудил у банка пропавшие при переоформлении вклада €56 тыс

Житель Вологодской области добился взыскания со Сбербанка более 56 тысяч евро, потерянных при переоформлении валютного вклада. Суд признал операции недействительными, поскольку клиент не получил необходимой информации об условиях обмена валют. Апелляционная инстанция оставила решение о возврате средств в силе, сообщает «Финверсия» со ссылкой на ТАСС.

Согласно судебным материалам, вкладчик собирался перевести около 160 тысяч евро на другой депозит, предлагающий более выгодные условия. Однако при переоформлении средств возникла необходимость использовать промежуточный счет.

Вместо счета в евро клиент воспользовался долларовым. В результате деньги сначала были переведены из европейской валюты в американскую, а затем обратно в евро для размещения на новом вкладе.

Обе операции сопровождались обменом валют по банковскому курсу. Из-за разницы курсов мужчина потерял около 56 тысяч евро.

Вкладчик обратился в суд, утверждая, что его целью было изменение условий хранения сбережений, а не проведение самостоятельных операций по покупке и продаже иностранной валюты.

При рассмотрении дела суд установил, что банк не предоставил клиенту исчерпывающую информацию о порядке формирования обменного курса и возможных последствиях выбранного способа перевода денег.

Суд первой инстанции признал спорные операции недействительными. Со Сбербанка постановили взыскать 56 031,52 евро в пользу вкладчика.

Помимо возврата потерянной суммы, кредитную организацию обязали выплатить штраф в размере 28 015,76 евро. Общая сумма взыскания в пользу клиента составила 84 047,28 евро.

По решению суда деньги должны быть выплачены в рублевом эквиваленте по официальному курсу Центрального банка России на день исполнения судебного акта.

Дополнительно с банка взыскали государственную пошлину в размере 24 637 рублей 99 копеек в доход бюджета.

Представители кредитной организации попытались оспорить судебное решение.

Однако при повторном рассмотрении дела суд пришел к выводу, что клиент добросовестно заблуждался относительно характера совершенных операций.

Судебная коллегия отметила, что вкладчик рассчитывал перевести собственные средства между счетами, тогда как фактически участвовал в сделках купли-продажи иностранной валюты.

При этом обязанность предоставлять потребителю необходимую информацию об условиях банковской услуги лежит на кредитной организации.

Суд также указал, что от обычного клиента нельзя требовать профессиональных знаний в области банковских операций.

В результате решение первой инстанции о признании сделок недействительными и взыскании денежных средств было сохранено, а доводы банка не привели к отмене установленных обязательств.

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