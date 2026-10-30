Космонавт Иван Вагнер сообщил, почему с орбиты редко фотографируют север РФ

Северные территории России редко оказываются на фотографиях, сделанных космонавтами с борта Международной космической станции. Причина заключается в особенностях орбиты МКС и технических трудностях съемки удаленных объектов. Об этом рассказал летчик-космонавт Иван Вагнер, передает ТАСС.

По словам космонавта, станция движется по орбите с наклонением 51,6 градуса. Это означает, что во время полета она не проходит непосредственно над российскими территориями, расположенными севернее этой широты.

В качестве ориентира Вагнер привел Воронеж. Чтобы сфотографировать более северные города, в том числе Киров или Архангельск, космонавтам приходится использовать боковой иллюминатор.

При такой съемке расстояние до объекта по наклонной линии может превышать тысячу километров.

Дополнительную сложность создает земная атмосфера. Свет, отраженный поверхностью планеты, проходит через нее под большим углом и сильнее рассеивается. Из-за этого изображения получаются менее яркими.

Вагнер отметил, что старается фотографировать северные регионы особенно часто, поскольку сам родился в Архангельской области.

Почему города сложно различить из космоса

Еще одна проблема связана с поиском нужного населенного пункта.

Как пояснил космонавт, при наблюдении из иллюминатора невозможно увидеть названия городов и другие обозначения, привычные по электронным картам.

С большого расстояния населенный пункт выглядит как небольшая светлая точка. Чтобы правильно определить его местоположение, необходимо заранее понимать, в каком направлении смотреть.

Особенно трудно находить города осенью, когда окружающая местность приобретает однообразные серые оттенки.

На поиск объекта, настройку камеры и получение снимка у космонавта может оставаться всего около 40 секунд.

При этом иногда приходится вручную изменять фокусировку, поскольку съемка ведется почти на пределе возможностей оборудования.

Несмотря на перечисленные трудности, Вагнеру удалось получить фотографию Кирова во время своего второго космического полета.

По информации Музея К. Э. Циолковского, авиации и космонавтики, он стал первым космонавтом, которому удалось сделать такой снимок города с орбиты.

На фотографии можно рассмотреть улицы, реку Вятку и мосты. Полученное изображение космонавт подарил жителям Кирова.

В Кирове открылась выставка космических фотографий

О технических особенностях съемки Иван Вагнер рассказал после открытия выставки собственных работ «Герой среди звезд».

Экспозицию представили в кировском Музее К. Э. Циолковского, авиации и космонавтики.

Посетители могут увидеть фотографии, сделанные с борта Международной космической станции во время космической экспедиции.

Среди представленных изображений — ураган «Милтон» над Мексиканским заливом, полярное сияние, ночные Балканы на фоне Млечного Пути и заходящая за горизонт Луна.

В экспозицию также вошли снимки Венеры в серебристых облаках, ночных районов Азии и рыболовных траулеров в Сиамском заливе.

Вагнер рассказал, что на протяжении семи с половиной месяцев старался запечатлеть самые разные космические и земные объекты.

В поле его внимания попадали планеты Солнечной системы, галактики, кометы, вулканические извержения, грозы и следы древних цивилизаций на поверхности Земли.

Всего за это время космонавт сделал более 20 тысяч фотографий.

Съемкой и последующей обработкой изображений он занимался в свободные от основной работы часы, уделяя этому по несколько часов в день.

Что известно об Иване Вагнере

Иван Вагнер родился 10 июля 1985 года в поселке Североонежск Архангельской области.

В космосе он побывал дважды, оба раза работая бортинженером на Международной космической станции.

Первая экспедиция проходила с 9 апреля по 22 октября 2020 года и продолжалась 196 суток.

Второй полет состоялся с 11 сентября 2024 года по 20 апреля 2025 года. Его продолжительность составила 220 суток.

Во время второй экспедиции Вагнер также выполнял обязанности специального корреспондента ТАСС на МКС.

Кроме того, вместе с космонавтом Алексеем Овчининым он совершил выход в открытый космос. Продолжительность работы за пределами станции составила 7 часов 17 минут 24 секунды.

В настоящее время Иван Вагнер также выступает в качестве лектора Российского общества «Знание».

По словам космонавта, получение качественных изображений северных городов требует не только подходящего оборудования, но и точного расчета времени съемки, знания географии и умения быстро находить нужные объекты из космоса.

Может быть интересно: