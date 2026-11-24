Женская национальная команда России по футболу проведёт две товарищеские встречи со сборной Туниса в рамках заключительного учебно-тренировочного сбора 2026 года. Матчи запланированы на 30 ноября и 4 декабря и состоятся на территории африканского государства. Для обеих команд эти игры станут первыми очными противостояниями в истории. Об этом сообщает Российский футбольный союз.

Российские футболистки отправятся в Тунис на тренировочный сбор, который продлится с 24 ноября по 6 декабря. Подготовка команды под руководством главного тренера Юрия Красножана будет проходить в городе Монастир.

Первый товарищеский матч состоится 30 ноября на стадионе «Мустафа Бен Джаннет» в Монастире. Повторная встреча назначена на 4 декабря и пройдёт на Олимпийском стадионе в городе Сус.

Время начала обеих игр, а также сведения о телевизионных трансляциях организаторы обещают сообщить дополнительно.

Главный тренер российской сборной Юрий Красножан положительно оценил уровень будущего соперника. По его словам, женский футбол в Тунисе в последнее время активно развивается, несмотря на трудности, с которыми национальная команда сталкивалась ранее.

В частности, тунисская сборная в прошлом переживала непростой период, включая временное исключение из рейтинга Международной федерации футбола. Однако сейчас в стране наблюдается улучшение ситуации с развитием женского футбола.

Красножан обратил внимание, что значительная часть футболисток сборной Туниса выступает за зарубежные клубы. Среди стран, в чемпионатах которых играют представительницы африканской команды, он назвал Францию, Швейцарию, Италию, Нидерланды, Германию и Марокко.

По мнению российского специалиста, опыт выступлений в иностранных чемпионатах положительно влияет на индивидуальную подготовку тунисских спортсменок.

При этом в мировом рейтинге сборная Туниса располагается на 107-й позиции, уступая команде Индии, которая занимает 69-е место и недавно встречалась с россиянками.

Несмотря на разницу в рейтинговых показателях, Красножан считает, что отдельные футболистки Туниса превосходят индийских спортсменок по уровню мастерства.

Особое внимание тренерский штаб российской команды уделит физическому состоянию игроков. Предстоящий сбор начнётся сразу после завершения национального чемпионата, поэтому при формировании состава учитывались накопившаяся усталость и возможные повреждения.

На подготовку вызваны 23 футболистки. Среди них присутствуют как опытные участницы национальной команды, так и молодые спортсменки, уже имеющие практику международных встреч.

Красножан подчеркнул, что тренерский штаб стремился выбрать футболисток, наиболее готовых к предстоящим матчам. При этом он не сомневается в высокой мотивации своих подопечных.

Сборную Туниса возглавляет местный специалист Валид Гаррум. Команда, известная под прозвищем «Орлицы Карфагена», ранее добивалась успехов на региональных соревнованиях.

В 2009 году тунисские футболистки выиграли турнир Североафриканского футбольного союза, а в 2021 году завоевали серебряные медали Кубка арабских наций. В 2022 году сборная дошла до четвертьфинала Кубка африканских наций.

Предстоящие встречи станут новым этапом международной игровой практики для российской женской команды. Ранее национальные сборные России и Туниса на футбольном поле между собой не встречались.

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