Регулярная нехватка сна способна отражаться на памяти, внимании и способности усваивать новую информацию. Во время ночного отдыха мозг не прекращает работу, а занимается обработкой дневных событий, закреплением воспоминаний и выведением продуктов обмена. Нарушение этих процессов может негативно сказываться на состоянии нервной системы.

Во время сна важная информация закрепляется и постепенно переходит в долговременную память. Если человек систематически не высыпается, эффективность этого механизма может снижаться. В результате возникают трудности с обучением и запоминанием.

Кроме того, ученые обнаружили взаимосвязь между нарушениями сна и повышенным риском проблем с памятью, а также болезни Альцгеймера. У людей с плохим качеством ночного отдыха фиксируют более высокие показатели бета-амилоида и тау-белка. Эти вещества связаны с заболеванием, но пока нет доказательств, что именно недосып становится причиной развития деменции.

Важную роль в поддержании здоровья мозга может играть глимфатическая система. Она помогает спинномозговой жидкости проходить через мозговую ткань и участвует в удалении продуктов обмена, включая бета-амилоид и тау-белок.

В ходе одного исследования специалисты сравнили состояние участников после обычного сна и ночи без отдыха. У тех, кто спал, в крови обнаружили более высокие уровни указанных белков. По предположению ученых, это могло свидетельствовать об их перемещении из мозга в кровоток. Однако механизм такого очищения у людей еще требует изучения.

Связь между эмоциональными переживаниями и качеством сна исследовали и на животных. Мышей подвергали положительным или стрессовым воздействиям. После стресса их сон становился менее спокойным, тогда как животные с положительным опытом отдыхали стабильнее. Когда ученые уменьшали активность клеток мозга, отвечавших за сохранение стрессовых воспоминаний, сон мышей улучшался.

Хотя результаты эксперимента нельзя напрямую применять к людям, они указывают на возможную взаимосвязь переживаний и ночного отдыха. Стрессовые события могут мешать полноценному сну, а недосып, в свою очередь, способен усиливать эмоциональную восприимчивость.

Еще одной причиной ухудшения когнитивных функций бывает обструктивное апноэ сна. При этом состоянии дыхание периодически останавливается, вызывая кратковременные пробуждения. Человек может даже не замечать, что его сон многократно прерывался.

По оценкам, распространенность этого расстройства составляет от 9 до 38%. У людей с более тяжелыми формами апноэ чаще возникают трудности при выполнении заданий на память и мышление. Такая зависимость сохраняется и при учете дополнительных факторов, в том числе депрессии и других заболеваний.

Для улучшения сна специалисты рекомендуют придерживаться постоянного времени отхода ко сну и пробуждения, поддерживать в спальне тишину, темноту и комфортную температуру. Также желательно ограничить употребление кофеина во второй половине дня. Подготовиться к отдыху могут помочь чтение, медитация, растяжка или теплая ванна.

Если человек часто храпит, просыпается из-за нехватки воздуха или испытывает выраженную дневную сонливость, стоит обратиться за медицинской консультацией.

Таким образом, качественный сон важен для работы памяти, обработки эмоций и поддержания здоровья мозга. При этом пока не установлено, что улучшение ночного отдыха само по себе способно предотвратить болезнь Альцгеймера или деменцию, сообщает "Самара Онлайн 24".