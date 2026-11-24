Путепровод у Храма всех религий в Казани запустят ко Дню республики
В Казани завершить строительство автодороги с путепроводом через железную дорогу от дублера Горьковского шоссе до улицы Приволжской планируют в следующем году ко Дню Республики Татарстан. Об этом на брифинге в Доме Правительства РТ сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства республики Фарит Ханифов.
По его словам, необходимость возведения этого участка связана с высокой интенсивностью движения на переезде у Храма всех религий, где ежесуточно проходит до 160 поездов. На строительство выделено 3 млрд рублей: 1 млрд — на текущий год, еще 2 млрд — на 2027-й. В этом году подрядчики должны установить все опоры и перекрыть балки.
Министр отметил, что строительство всего дублера Горьковского шоссе — капиталоемкий проект, поэтому ранее было принято решение о реконструкции самой трассы. Протяженность полного дублера составит около 18 км, сейчас возводится участок длиной примерно 1,5 км.
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