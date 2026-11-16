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В ЮУрГУ разработали распределенное хранилище с повышенной надежностью

Служба новостей Автор статьи
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Ученые Южно-Уральского государственного университета представили систему хранения файлов, в которой данные размещаются одновременно на множестве компьютеров по всему миру. По результатам компьютерного моделирования, вероятность их потери оказалась более чем в 30 раз ниже, чем при использовании традиционных децентрализованных технологий хранения.

В отличие от обычных облачных сервисов, новая разработка не зависит от одного центрального сервера. Это должно снизить риски, связанные с техническими сбоями и кибератаками. В университете считают, что технологию можно будет применять для защиты государственных архивов, медицинских записей и личной информации пользователей.

Работа системы основана на оценке надежности подключенных устройств. Каждому компьютеру присваивается индекс доверия, который рассчитывается с учетом продолжительности его работы в сети, стабильности соединения, скорости ответа и загрузки процессора. Затем файлы разбиваются на части и распределяются между компьютерами с учетом этих показателей.

Дополнительную защиту обеспечивают шифрование, создание резервных фрагментов и регулярная проверка целостности информации. Алгоритм запрашивает хеш-суммы случайных частей файлов, чтобы выявлять возможные повреждения данных.

Моделирование также показало, что система способна автоматически перераспределять копии при отключении до 30% устройств. Разработка уже зарегистрирована в виде программы для ЭВМ. В ЮУрГУ заявили о готовности технологии к внедрению, сообщает "Самара Онлайн 24".

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