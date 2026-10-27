В России предупредили об опасности чрезмерного использования ИИ в школах
Активное использование искусственного интеллекта в образовании может негативно влиять на способность школьников и студентов самостоятельно мыслить. Об этом заявил ректор РГПУ имени А. И. Герцена Сергей Тарасов на стратегической сессии педагогических университетов Минпросвещения России в Москве. Подробности сообщает «ПроГород59».
По словам Тарасова, развитие отечественных нейросетей необходимо для технологической независимости российской системы образования. Национальная стратегия развития ИИ до 2030 года предусматривает создание собственных моделей, подготовку специалистов и внедрение новых технологий.
Однако чрезмерная зависимость от цифровых помощников способна привести к так называемой метакогнитивной лени. Речь идет о ситуации, когда человек привыкает получать готовые ответы и постепенно теряет мотивацию самостоятельно анализировать информацию.
На встрече представили данные исследований, согласно которым использование обычных языковых моделей для получения готовых решений может снижать результаты последующих экзаменов на 17%. При этом специально настроенные ИИ-наставники способны значительно улучшать показатели непосредственно во время обучения, хотя устойчивого преимущества на контрольных работах выявлено не было.
Эксперты считают, что нейросети должны помогать ученикам разбираться в заданиях, а не выполнять их вместо них. Предлагается использовать систему, при которой школьник сначала самостоятельно ищет решение, затем получает подсказки и только после этого проверяет результат с помощью искусственного интеллекта.
Отдельное внимание участники сессии уделили безопасности. Приоритет предлагается отдавать российским ИИ-моделям, обеспечивающим защиту данных и возможность проверки созданных материалов.
При этом ответственность за образовательный процесс должна оставаться за преподавателем. Нейросетям нельзя полностью передавать разработку учебных программ, выполнение заданий и оценку знаний учащихся.
В России уже реализуются экспериментальные проекты по внедрению искусственного интеллекта. Ожидается, что новые инструменты помогут сократить время подготовки педагогов к занятиям и быстрее выявлять пробелы в знаниях школьников.
В Герценовском университете также изучают эффективность нейросетей. По данным исследователей вуза, более 80% способов взаимодействия пользователей с ИИ предполагают передачу интеллектуальной работы цифровым системам.
Для решения этой проблемы специалисты разрабатывают рекомендации и методические материалы, которые помогут преподавателям и студентам использовать нейросети без ущерба для самостоятельного мышления.
Ранее Минпросвещения подготовило рекомендации по применению искусственного интеллекта в школах. Они предусматривают использование преимущественно отечественных моделей, защиту персональных данных и обязательную проверку материалов, созданных нейросетями. Применение ИИ во время аттестации исключается.
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