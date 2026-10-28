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Ученые назвали 17 лекарств, связанных с тяжелыми повреждениями печени

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Масштабное исследование американских ученых выявило 17 лекарственных препаратов, применение которых связано с наиболее высокой частотой тяжелых повреждений печени. Специалисты изучили медицинские данные почти восьми миллионов пациентов и зарегистрировали 1739 случаев серьезного поражения органа, потребовавших госпитализации. Результаты опубликованы в журнале JAMA Internal Medicine.

Исследователи проанализировали сведения о назначении 194 лекарств за период с 2000 по 2021 год. Все изученные препараты ранее упоминались в медицинской литературе как потенциально опасные для печени.

В группу с наиболее высокими показателями риска вошли средства для лечения инфекционных, онкологических и психических заболеваний. Среди них оказались противовирусный препарат ставудин, антибиотик метронидазол и противотуберкулезное средство изониазид.

Также ученые выделили противоопухолевые лекарства эрлотиниб, леналидомид и талидомид. Повышенная частота тяжелых осложнений была отмечена и при использовании антипсихотического препарата хлорпромазина.

Специалисты объяснили, что некоторые медикаменты способны оказывать токсическое воздействие на клетки печени. При этом вероятность осложнений зависит от особенностей организма, сопутствующих заболеваний и других факторов.

Особого внимания требуют пациенты, которые одновременно принимают несколько препаратов или уже имеют нарушения работы печени. В таких случаях врачам необходимо тщательнее контролировать состояние здоровья.

Среди возможных признаков лекарственного поражения печени специалисты называют тошноту, пожелтение кожи и белков глаз, а также боль в правой верхней части живота. При появлении подобных симптомов необходимо обратиться за медицинской помощью.

Авторы исследования подчеркивают, что включение препарата в список не означает обязательного развития осложнений у каждого пациента. Полученные данные помогают врачам точнее оценивать риски при назначении лечения.

Самостоятельно прекращать прием лекарств специалисты не рекомендуют, поскольку последствия отмены терапии могут оказаться серьезнее потенциальных побочных эффектов. Решение о замене препарата или изменении дозировки должен принимать лечащий врач.

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