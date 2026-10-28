Каждый пятый россиянин хочет стать директором своей компании

Желание занять кресло директора постепенно теряет популярность среди работающих россиян. Если год назад возглавить свою компанию хотели 26% сотрудников, то теперь таких оказалось 21%. При этом мужчины почти вдвое чаще женщин рассматривают возможность стать руководителями. Об этом свидетельствует совместное исследование SuperJob и «Контур.Фокуса», сообщает «ПроГород59».

По результатам опроса, большинство трудоустроенных граждан не стремятся занять высшую руководящую должность. Такой вариант карьеры не рассматривают 67% респондентов. Еще 12% затруднились с ответом.

Среди мужчин желание стать директором выразили 27% участников исследования. У женщин этот показатель оказался значительно ниже — 15%.

Чаще других о руководстве компанией задумываются сотрудники моложе 35 лет. В этой возрастной группе соответствующие планы есть у 23% опрошенных. Среди работников старшего возраста доля желающих стать директорами составляет 18–19%.

На карьерные амбиции влияет и уровень дохода. Среди россиян с зарплатой до 100 тысяч рублей возглавить организацию хотели бы 15%. У более высокооплачиваемых сотрудников показатель достигает 26–27%.

Аналитики также выяснили, представители каких профессий чаще стремятся к директорской должности.

Лидерами оказались менеджеры по логистике — среди них руководить компанией хотели бы 29%. Далее следуют специалисты по продажам и юристы с показателем 27%.

Среди операторов кол-центров и специалистов по обслуживанию клиентов желание стать директорами выразили по 25% опрошенных. У водителей, продавцов и администраторов этот показатель составляет 24%.

Меньше всего руководящая должность привлекает бухгалтеров и секретарей. Только по 5% представителей этих профессий хотели бы возглавить организацию.

За последний год интерес к директорской должности заметно снизился среди программистов и учителей — сразу на десять процентных пунктов. В то же время среди водителей, продавцов, кадровиков и фармацевтов он вырос на четыре пункта.

Отдельно специалисты изучили, кто сегодня руководит российскими компаниями.

По данным «Контур.Фокуса», в 2026 году мужчины занимают 68,1% руководящих должностей, женщины — 31,9%. За последние три года это соотношение практически не изменилось.

Среди индивидуальных предпринимателей разница значительно меньше: на мужчин приходится 58,5%, на женщин — 41,5%.

При этом распределение руководящих должностей заметно отличается в зависимости от отрасли. В образовании женщины занимают около 72% таких позиций, в медицине и индустрии красоты — примерно 71%.

В строительстве и транспортно-логистической сфере доля женщин среди руководителей составляет около 18%, а в энергетике — 17%.

Аналитик «Контур.Фокуса» Анастасия Мокшанцева отметила, что индивидуальное предпринимательство становится доступным способом начать собственное дело. Однако близкое соотношение мужчин и женщин среди предпринимателей не означает равенства их доходов и масштабов бизнеса.

Исследователи также обнаружили, что руководители стали занимать свои должности в среднем меньше времени. Если в 2017 году этот срок превышал 5,6 года, то к 2026 году сократился примерно до 4,9 года.

Опрос проводился с 10 августа по 30 сентября 2026 года. В нем участвовали 3000 работающих россиян из 549 населенных пунктов.

Таким образом, несмотря на интерес части сотрудников к карьерному росту, большинство россиян не стремятся возглавлять организации, в которых работают. При этом желание стать директором заметно различается в зависимости от пола, возраста, дохода и профессии.

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