Биолог объяснила, какие витамины и минералы нельзя принимать вместе

С наступлением осени некоторые россияне начинают активнее принимать витамины и минеральные добавки, не задумываясь об их совместимости. Однако одновременное употребление отдельных веществ способно ухудшить их усвоение и снизить пользу от приема препаратов. О том, какие микроэлементы могут мешать друг другу и чем лучше запивать витамины, рассказала доцент факультета биологии РГПУ имени А. И. Герцена Татьяна Туманова. Об этом пишет ПроКазань.

По словам специалиста, усвоение питательных веществ представляет собой сложный биохимический процесс, на который влияет множество факторов. Некоторые минералы используют общие механизмы всасывания в кишечнике, поэтому при одновременном поступлении в больших количествах между ними может возникать конкуренция.

Именно по этой причине биолог не рекомендует самостоятельно принимать сразу несколько витаминных и минеральных препаратов, особенно в повышенных дозировках.

В качестве примера веществ, способных мешать усвоению друг друга, Туманова назвала железо, цинк и кальций. При определенных условиях их совместное употребление может снижать эффективность отдельных добавок.

Особое внимание эксперт уделила сочетанию железа и цинка. Эти микроэлементы могут конкурировать при всасывании в желудочно-кишечном тракте, поскольку для их поступления в организм задействуются некоторые общие механизмы переноса.

В результате одновременный прием высоких доз способен уменьшить количество усвоенного вещества. Степень такого взаимодействия зависит от дозировки, формы препаратов и условий их употребления.

Чтобы снизить вероятность нежелательного взаимодействия, биолог советует разносить прием соответствующих добавок по времени. Например, один препарат можно принимать утром, а другой — вечером. При этом конкретную схему необходимо согласовать с врачом.

Вместе с тем существуют сочетания питательных веществ, которые, наоборот, способствуют более эффективному усвоению.

Одним из таких примеров специалист назвала витамин С и негемовое железо, содержащееся преимущественно в растительных продуктах.

Железо в трехвалентной форме усваивается хуже, чем в двухвалентной. Аскорбиновая кислота помогает преобразовать его в более доступную для организма форму, благодаря чему поступление микроэлемента через кишечник может улучшаться.

Таким образом, витамин С способен повышать усвоение негемового железа. Это особенно важно учитывать при составлении рациона и подборе препаратов для восполнения выявленного недостатка микроэлемента.

Еще один фактор, влияющий на эффективность приема добавок, — напитки, которыми человек запивает таблетки.

Татьяна Туманова предупредила, что чай и кофе содержат биологически активные соединения, способные воздействовать на процессы всасывания питательных веществ.

В частности, содержащиеся в этих напитках дубильные вещества и другие растительные соединения могут ухудшать усвоение железа. Поэтому употребление чая или кофе одновременно с железосодержащими препаратами нежелательно.

Эксперт также обратила внимание на кофеин. Он способен влиять на работу кишечника и обладает мочегонным действием. По словам биолога, эти особенности необходимо учитывать при использовании витаминных и минеральных добавок.

Наиболее подходящим напитком для приема таких препаратов специалист назвала обычную негазированную воду комнатной температуры.

Отдельно Туманова остановилась на использовании поливитаминных комплексов. Несмотря на распространенное представление об их универсальной пользе, подобные средства подходят не всем.

Эффективность и безопасность приема зависят от состояния здоровья человека, наличия хронических заболеваний, особенностей питания и потребности организма в конкретных веществах.

Поэтому самостоятельно назначать себе многокомпонентные препараты и увеличивать их дозировку специалист не рекомендует.

Биолог подчеркнула, что при установленном недостатке определенного витамина или минерала более подходящим вариантом может оказаться препарат, содержащий именно недостающее вещество.

Такой подход позволяет подобрать необходимую дозировку и режим приема с учетом индивидуальных особенностей организма.

При этом определить наличие дефицита и необходимость его восполнения должен врач. Бесконтрольное употребление нескольких добавок одновременно не гарантирует улучшения состояния здоровья и может привести к нежелательным последствиям.

Татьяна Туманова напомнила, что при выборе витаминных и минеральных препаратов важно учитывать не только состав и дозировку, но и совместимость входящих в них веществ. Грамотно подобранная схема приема позволяет избежать ненужной конкуренции микроэлементов и повысить эффективность восполнения выявленных дефицитов.

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