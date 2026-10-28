Названа новая схема обмана россиян с помощью настроек телефона

В России появилась новая схема телефонного мошенничества, при которой злоумышленники убеждают граждан, что их разговоры и сообщения находятся под постоянным наблюдением. Для создания видимости слежки преступники используют стандартные настройки мобильной связи, а затем вынуждают жертв снимать деньги со счетов и передавать наличные курьерам. О новом способе хищения сбережений рассказали специалисты Т-Банка, сообщает ПроКазань.

По информации финансовой организации, аферисты рассчитывают прежде всего на психологическое давление и недостаточное понимание пользователями технических особенностей смартфонов. При этом сама демонстрация настроек телефона не представляет угрозы, однако позволяет преступникам убедить человека в необходимости срочно спасать деньги.

Обман начинается с обычного телефонного звонка. Неизвестный представляется сотрудником организации и под вполне повседневным предлогом пытается получить доверие собеседника. Например, человеку сообщают о необходимости заменить ключи от домофона, предлагают забрать посылку или получить неожиданный подарок.

Во время разговора злоумышленник просит продиктовать цифровой код из поступившего сообщения. Причем комбинацию мошенники отправляют самостоятельно. В описанной схеме она не позволяет получить доступ к банковским счетам или личным кабинетам и используется исключительно для создания видимости серьезного нарушения безопасности.

Спустя некоторое время пострадавшему поступает еще один звонок. Теперь собеседник выдает себя за представителя государственного ведомства и сообщает о якобы произошедшем взломе учетной записи, содержащей персональные данные и сведения о документах.

Лжесотрудник утверждает, что преступники уже воспользовались похищенной информацией и оформили генеральную доверенность, позволяющую распоряжаться всеми банковскими счетами человека. Дополнительно жертву запугивают сообщением, будто соответствующие полномочия переданы опасному экстремисту.

После этого собеседнику предлагают срочно проверить безопасность телефона и банковских средств. Для проведения такой диагностики человека направляют на поддельный интернет-ресурс, внешне напоминающий официальный государственный портал.

На следующем этапе к разговору подключается очередной мнимый специалист. Он просит открыть клавиатуру набора номера и ввести комбинацию *#62#, объясняя это необходимостью обнаружить скрытое наблюдение за устройством.

После выполнения команды на экране смартфона появляется информация о переадресации и незнакомый телефонный номер. Мошенники представляют его как доказательство того, что третьи лица якобы перехватывают все разговоры и текстовые сообщения владельца устройства.

Испуганному человеку предлагают немедленно защитить накопления. Для этого его убеждают закрыть банковские депозиты, снять имеющиеся средства и даже оформить дополнительные кредиты.

Полученные деньги предлагают передать специально направленному курьеру. По утверждению преступников, наличные должны поступить на защищенный счет, где им больше ничего не будет угрожать. В действительности таким образом злоумышленники пытаются завладеть сбережениями потерпевшего.

В Т-Банке объяснили, что используемая комбинация *#62# представляет собой обычный системный запрос мобильной связи. С его помощью можно узнать, настроена ли переадресация вызовов в случаях, когда телефон выключен, разряжен или находится вне зоны действия сети.

Отображаемый после ввода команды номер не является свидетельством прослушивания. Как правило, это служебный телефон оператора связи, связанный, например, с голосовой почтой или услугой уведомлений о пропущенных вызовах.

Таким образом, преступники не обнаруживают реальную слежку, а используют стандартную техническую информацию для запугивания собеседника. Сама проверочная комбинация не устанавливает переадресацию и не предоставляет мошенникам доступ к устройству.

Специалисты финансовой организации рекомендуют немедленно завершать разговоры, если незнакомые люди начинают сообщать о взломе государственных информационных систем, уголовных делах или угрозе потери денежных средств.

Проверять подобные сведения следует самостоятельно. Для этого необходимо найти официальный номер соответствующего ведомства или банка и связаться с его представителями, не используя контакты, продиктованные подозрительным собеседником.

Если после ввода комбинации *#62# на экране появился неизвестный номер, его назначение можно уточнить у своего оператора мобильной связи. Само по себе появление такой информации не означает, что телефон находится под наблюдением.

Отдельное внимание эксперты советуют уделять защите кодов подтверждения. Их нельзя сообщать посторонним, независимо от того, кем представляются звонящие. В других мошеннических схемах подобные комбинации действительно могут использоваться для получения доступа к учетным записям.

В Т-Банке также рассказали о технологиях, предназначенных для выявления подозрительных телефонных разговоров. Для защиты абонентов Т-Мобайла используются системы искусственного интеллекта, которые анализируют особенности звучания речи, интонации собеседников и признаки эмоционального напряжения.

Полученные характеристики сопоставляются с известными особенностями мошеннических звонков. Такая проверка позволяет обнаруживать потенциально опасные разговоры непосредственно во время общения.

Если система распознает признаки обмана, она предупреждает абонента об угрозе и может автоматически завершить соединение.

По данным банка, средняя продолжительность распознавания мошеннического разговора составляет 22 секунды. Заявленная точность работы системы достигает 99%.

Специалисты напоминают, что сотрудники банков и государственных учреждений не требуют передавать деньги неизвестным курьерам или переводить сбережения на так называемые безопасные счета.

При любых подозрительных просьбах, особенно связанных с банковскими операциями и техническими настройками телефона, необходимо прекратить общение и самостоятельно проверить информацию через официальные каналы связи.

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