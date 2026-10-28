«Рубин» сыграет со «Спартаком» в Москве после смены тренера

Сегодня казанский «Рубин» проведет в Москве матч пятого тура Fonbet Кубка России против «Спартака». Встреча начнется в 20.30.

Для казанской команды это будет первая игра после перемен в тренерском штабе. 24 октября, после поражения от «Крыльев Советов», клуб отправил в отставку главного тренера Франка Артигу, а исполняющим обязанности назначил Олега Кузьмина.

На следующий день руководство и игроки попрощались с уволенным испанским специалистом. Об этом сообщили в пресс-службе ФК «Рубин».