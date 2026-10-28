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«Рубин» сыграет со «Спартаком» в Москве после смены тренера

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
«Рубин» сыграет со «Спартаком» в Москве после о...

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Сегодня казанский «Рубин» проведет в Москве матч пятого тура Fonbet Кубка России против «Спартака». Встреча начнется в 20.30.

Для казанской команды это будет первая игра после перемен в тренерском штабе. 24 октября, после поражения от «Крыльев Советов», клуб отправил в отставку главного тренера Франка Артигу, а исполняющим обязанности назначил Олега Кузьмина.

На следующий день руководство и игроки попрощались с уволенным испанским специалистом. Об этом сообщили в пресс-службе ФК «Рубин».

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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