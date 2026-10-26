РФ вышла из тройки крупнейших поставщиков некоксующегося угля

Россия переместилась с третьего на четвертое место в мировом рейтинге поставщиков некоксующегося угля. За январь — сентябрь 2026 года отечественные компании отправили на зарубежные рынки 42,5 миллиона тонн этого сырья, что на 18,6% меньше показателя аналогичного периода прошлого года. Третью позицию заняла Южно-Африканская Республика, увеличившая экспортные объемы. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование аналитической компании «БигМинт».

Снижение российских поставок оказалось наиболее существенным среди ведущих участников международного рынка. При этом южноафриканские производители, напротив, смогли увеличить зарубежные отгрузки на 8%. За девять месяцев объем их продаж достиг 52,1 миллиона тонн.

Лидером мирового рынка осталась Индонезия. Несмотря на сокращение экспорта на 10%, страна сохранила первое место с результатом 240,3 миллиона тонн.

Вторую строчку занимает Австралия, поставившая иностранным покупателям 151,2 миллиона тонн некоксующегося угля. По сравнению с предыдущим годом австралийские экспортеры нарастили продажи на 2%.

Наиболее значительную положительную динамику среди крупных поставщиков продемонстрировала Монголия. Ее экспорт вырос сразу на 73%, достигнув 24 миллионов тонн.

Российские угольные компании столкнулись с сокращением спроса на нескольких важнейших направлениях. Особенно заметно уменьшились поставки в Турцию, которая традиционно входит в число крупных покупателей отечественного сырья.

За девять месяцев турецкие потребители приобрели 15,7 миллиона тонн российского некоксующегося угля. Это на 32% меньше, чем за соответствующий период 2025 года.

Негативная динамика наблюдалась и в торговле с Китаем. Поставки на китайский рынок снизились на 26%, составив 15,1 миллиона тонн.

Единственным ключевым направлением, на котором российским предприятиям удалось существенно увеличить продажи, стала Индия. За январь — сентябрь туда отправили 9,6 миллиона тонн угля, что на 63% превышает прошлогодний показатель.

Однако расширение индийского направления не смогло компенсировать сокращение поставок китайским и турецким покупателям. В результате общий объем экспорта российского некоксующегося угля заметно уменьшился.

Одной из причин сложившейся ситуации специалисты называют высокую стоимость перевозки сырья. При увеличении транспортных расходов отдельные экспортные сделки становятся экономически невыгодными даже при наличии заинтересованных покупателей.

Аналитик компании «Фридом Глобал» Владимир Чернов отметил, что логистические затраты продолжают ограничивать возможности российских поставщиков на международных рынках.

По оценке эксперта, в ближайшей перспективе угольным предприятиям необходимо сосредоточиться на сохранении позиций в Китае. Одновременно важными направлениями дальнейшего развития останутся Индия и Вьетнам.

Сложности российских экспортеров наблюдаются на фоне общего сокращения международной торговли некоксующимся углем. Согласно исследованию «БигМинт», за первые девять месяцев 2026 года мировой объем поставок снизился на 3,2%.

В результате за указанный период на внешних рынках было реализовано 602,5 миллиона тонн сырья.

Аналитики предполагают, что отрицательная динамика сохранится до завершения года. По их прогнозам, мировая торговля некоксующимся углем по итогам 2026 года может уменьшиться на 2–3%.

Специалисты международного рейтингового агентства «Фитч» также рассматривают долгосрочные перспективы угольного рынка с учетом изменений в энергетике.

По их оценке, в дальнейшем на стоимость энергетического угля будут влиять сокращение импортного спроса со стороны Китая и постепенный переход различных государств к другим источникам энергии.

При этом в ближайшие месяцы аналитики не ожидают существенного снижения цен на азиатском рынке. На стоимость сырья продолжат влиять его происхождение, доступность отдельных марок и условия доставки.

Таким образом, российские угольные экспортеры столкнулись одновременно с уменьшением спроса на основных рынках и высокими транспортными расходами. На фоне усиливающейся международной конкуренции дальнейшие результаты отрасли будут зависеть от сохранения существующих покупателей и расширения поставок по другим направлениям.

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