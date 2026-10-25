Итальянцы сначала варят кашу, потом дают ей застыть и снова жарят: странный способ превращает поленту в хрустящую закуску

Кукурузная каша обычно ассоциируется с мягким гарниром, который едят сразу после приготовления. Но в Италии с ней поступают иначе: сначала варят до густоты, затем охлаждают, нарезают брусочками и обжаривают до золотистой корочки. Внутри такие кусочки остаются нежными, а снаружи становятся приятно хрустящими.

Так готовят жареную поленту — polenta fritta. Особенно популярны её варианты на севере Италии, где кукурузная крупа давно стала привычным продуктом. Из простого гарнира получается закуска, которую можно подавать с сыром, томатным соусом или ароматными травами.

Какие продукты понадобятся

На 3–4 порции:

кукурузная крупа для поленты — 200 г;

вода — 800 мл;

твёрдый сыр — 50 г;

сливочное масло — 20 г;

растительное или оливковое масло — 2–3 ст. л.;

соль — ½ ч. л. или по вкусу;

чёрный молотый перец — по вкусу;

сушёный розмарин — ½ ч. л.;

чеснок — 1 зубчик, по желанию.

Лучше выбирать кукурузную крупу мелкого или среднего помола, предназначенную для поленты. Обычная крупная кукурузная крупа тоже подойдёт, но её придётся варить дольше.

Как приготовить хрустящую поленту

Налейте воду в кастрюлю с толстым дном, добавьте соль и доведите до кипения. Уменьшите нагрев и постепенно всыпайте кукурузную крупу тонкой струйкой, постоянно перемешивая венчиком. Это поможет избежать комочков. Продолжайте варить поленту на слабом огне, регулярно перемешивая. В зависимости от помола крупы приготовление может занять 20–40 минут. Ориентируйтесь также на инструкцию на упаковке. Когда масса станет очень густой, а крупа полностью размягчится, добавьте сливочное масло, тёртый сыр и немного чёрного перца. Перемешайте до однородности. Готовая полента должна быть плотной и медленно спадать с ложки. Подготовьте прямоугольную форму размером примерно 18 × 24 см. Слегка смажьте её маслом или застелите пергаментом. Переложите горячую поленту в форму и разровняйте поверхность лопаткой. Толщина слоя должна составлять около 1,5–2 см. Дайте массе немного остыть при комнатной температуре, затем уберите в холодильник на 2–3 часа до полного застывания. Переверните охлаждённую поленту на разделочную доску и нарежьте длинными брусочками или небольшими прямоугольниками. Аккуратно промокните поверхность кусочков бумажным полотенцем, если на ней появилась лишняя влага. Разогрейте сковороду с растительным маслом. Выложите поленту одним слоем, оставляя между кусочками немного свободного места. Обжаривайте на среднем огне примерно 3–4 минуты с каждой стороны до образования золотистой корочки. В конце добавьте розмарин и при желании слегка раздавленный зубчик чеснока. Прогрейте около 30 секунд, чтобы масло приобрело аромат. Переложите готовую поленту на тарелку и подавайте горячей.

Общее время приготовления с учётом охлаждения составит около 3–4 часов, но активной работы потребуется значительно меньше.

Почему поленту сначала варят, а потом охлаждают

Главный секрет этого блюда связан со свойствами кукурузного крахмала.

Во время варки крупа впитывает воду, размягчается и превращается в густую массу. По мере охлаждения крахмал образует более устойчивую структуру, благодаря которой полента сохраняет форму.

Именно поэтому из застывшей каши можно нарезать ровные брусочки, которые не разваливаются при обжаривании.

Если попытаться жарить поленту сразу после варки, она будет слишком мягкой и начнёт расползаться по сковороде.

После охлаждения поверхность кусочков подсушивается во время жарки, а внутри сохраняется нежная кукурузная текстура.

Кулинарный совет редакции «Про Казань»: не торопитесь нарезать поленту, пока она ещё тёплая. Даже если поверхность кажется плотной, середина может оставаться мягкой. Лучше дождаться полного охлаждения — тогда брусочки получатся аккуратными и будут легче переворачиваться на сковороде.

Главная ошибка — слишком жидкая полента

Для обычного гарнира поленту нередко готовят достаточно мягкой, почти кремовой. Но для последующей жарки нужна более плотная консистенция.

Если добавить слишком много воды, масса будет долго застывать и может плохо держать форму.

Поэтому важно соблюдать пропорции и полностью доваривать крупу.

Готовая полента должна заметно густеть при перемешивании. Если она остаётся жидкой, продолжайте готовить на слабом огне, пока часть влаги не испарится.

При этом не стоит увеличивать нагрев слишком сильно: густая кукурузная масса легко прилипает ко дну и может пригореть.

Как добиться действительно хрустящей корочки

Для жареной поленты важно хорошо разогреть сковороду, но не доводить масло до дымления.

Если поверхность недостаточно горячая, кусочки начнут впитывать масло и получатся жирными, а не хрустящими.

Не нужно постоянно переворачивать брусочки. Дайте одной стороне спокойно подрумяниться и только затем переверните.

Также не стоит укладывать слишком много поленты одновременно. Когда сковорода переполнена, кусочки хуже обжариваются.

Для особенно выраженной корочки можно слегка присыпать брусочки мелкой кукурузной мукой перед жаркой. Но это необязательно: правильно приготовленная полента хорошо подрумянивается и без дополнительной панировки.

Можно ли приготовить поленту в духовке

Да, если хочется использовать меньше масла, брусочки можно запечь.

Разогрейте духовку до 220 °C. Выложите нарезанную поленту на противень с пергаментом. Слегка смажьте кусочки растительным маслом. Запекайте 20–25 минут, перевернув примерно в середине приготовления.

В духовке полента тоже приобретёт золотистую поверхность, хотя корочка может отличаться от той, что получается при жарке на сковороде.

Такой вариант особенно удобен, если нужно приготовить большую порцию закуски сразу.

С чем итальянцы подают жареную поленту

Полента хорошо сочетается с продуктами, которые имеют насыщенный вкус. Её мягкая кукурузная основа прекрасно дополняет сыр, грибы и томаты.

Особенно удачные варианты подачи:

с тёртым пармезаном и свежей зеленью;

с густым томатным соусом и базиликом;

с обжаренными шампиньонами;

с чесночным соусом на основе натурального йогурта;

с мягким сыром и розмарином.

Для простой домашней подачи достаточно посыпать горячие брусочки небольшим количеством сыра и добавить рядом миску томатного соуса.

Поленту можно использовать и вместо картофеля фри. Она хорошо подходит в качестве закуски или гарнира к мясным и овощным блюдам.

Можно ли приготовить поленту заранее

Это одно из главных преимуществ рецепта.

Поленту можно сварить вечером, распределить по форме и оставить в холодильнике до следующего дня. Когда понадобится закуска, останется только нарезать застывшую массу и обжарить.

Охлаждённую поленту следует хранить в закрытом контейнере в холодильнике не более 3–4 дней.

Уже обжаренные кусочки лучше есть сразу, пока корочка остаётся хрустящей. После хранения они могут стать мягче, но их можно повторно прогреть на сухой сковороде или в духовке.

Жареная полента — необычный способ приготовить самую обычную кукурузную крупу. Сначала она превращается в густую кашу, затем застывает, а после обжаривания становится румяной закуской с нежной серединой. Несколько простых этапов — и привычный продукт приобретает совершенно другую текстуру и вкус.

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