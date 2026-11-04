Новости Татарстана

Лаишево ждет туристический бум: «Казань марина» изменит облик города к 2050 году

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
В Лаишеве представили план развития до 2050 год...

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В агентстве инвестиционного развития Татарстана представили масштабный план развития Лаишевского района. Ключевым драйвером перемен станет проект «Казань марина»: к 2050 году он должен увеличить турпоток в город почти в пять раз — до 620 тысяч человек в год. Однако на презентации обсуждали не только набережные и отели, но и насущные проблемы: сброс сточных вод, нехватку медицины, хаотичные парковки у воды и сохранение исторического облика.

Проект «Казань марина» займет 90 гектаров с выходом на Камское море. По словам начальницы отдела градостроительного зонирования института Ольги Беговатовой, он станет точкой притяжения для всего Приволжского федерального округа. Сейчас номерной фонд Лаишева составляет всего 192 номера, а к 2050 году он должен вырасти до 1,7 тысячи. Среди главных вызовов — сезонная неравномерность турпотока, низкая доля ночующих гостей и отсутствие узнаваемого бренда города. Для инвесторов уже подготовили карту с участками под отели, культурные объекты и инфраструктуру.

Лаишево — историческое поселение с 30 километрами водной глади и 61 процентом леса в черте города. При этом туристическая нагрузка распределена неравномерно: в пиковые субботы на пляже «Камское море» собирается более трех тысяч человек и свыше тысячи машин. Руководитель института Олег Григорьев отметил, что Лаишево — одна из самых активных точек казанской агломерации, и команда постаралась детально проработать каждый участок, который может получить инвестиции.

Концепция включает три направления: «Город для жителей» с жилой застройкой и набережной, «Место для отдыха» с гостиницами вдоль побережья и пляжем, а также инструменты для привлечения инвесторов. На въезде в город к 2050 году может появиться центр активности на 60 гектарах: парк развлечений, стадион на четыре тысячи мест, апартаменты, отель на 210 номеров, Ледовый дворец и даже автовокзал с железнодорожной станцией. Инженерная часть включает новый водозабор, расширение очистных и дождевую канализацию.

Бизнесмены высказали свои опасения. Председатель «Опоры России» Антон Баклашов предупредил о риске повторения судьбы европейских курортов, где пляжи забирают отели. Ильяс Нуриев из «Клиники Нуриевых» считает план устаревающим и предлагает двигаться в сторону города-музея, сохраняя историческую застройку. Проект находится в финальной стадии, первые этапы планируют запустить в 2027 году, а первые отели появятся примерно через год. Глава АИР Талия Миннуллина подчеркнула, что опыт Татарстана в увязке планов разных видов транспорта вызывает интерес у других регионов.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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