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МТС лидирует по охвату сетей 5G в России

Служба новостей Автор статьи
Информационно-аналитическое агентство TelecomDa...

Фото: magnific.com

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Информационно-аналитическое агентство TelecomDaily исследовало географию присутствия сетей 5G в России. По количеству городов с сетями 5G среди крупнейших операторов мобильной связи лидирует МТС.

TelecomDaily подтвердил присутствие 5G у МТС в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Уфе, Новосибирске, Казани, Краснодаре, Новороссийске, Вологде, Мурманске, Петрозаводске, Сыктывкаре, Пскове, Анапе, Великих Луках, Ухте, Нижнем Новгороде, Саратове, Перми, Самаре и Челябинске.

По данным на 5 октября 2026 года, спустя чуть более трех недель после коммерческого запуска 11 сентября, сети пятого поколения работают уже в 27 российских городах. Это рост почти на 69% по сравнению с первым этапом, когда 5G заработал в 16 городах, включая Москву, Санкт-Петербург и Екатеринбург, где технологию запустили все четыре федеральных оператора.

В начале октября агентство получило данные от операторов о запуске новых сетей и провело тесты для фиксации наличия сигнала 5G. Измерения выполнялись с помощью сертифицированных комплексов в центральных районах и вдоль основных транспортных магистралей.

Согласно результатам исследования, по количеству городов с сетями 5G лидирует МТС, у которого новый стандарт доступен в 21 городе. У Мегафона и Билайна - в 11, у Т2 – в семи городах РФ.

Ранее агентство оценивало качество сетей 5G, исследуя максимальные скорости мобильного интернета в городах-миллионниках с этой сетью. По этому показателю рейтинг возглавил ПФО. Самый высокий результат среди всех городов аналитики зафиксировали в столице Башкортостана в сетях оператора МТС - скорость загрузки данных составила 1,49 Гбит/с.

Напомним, мобильные операторы работают с 5G в существующем частотном ресурсе, перераспределяя его под новую технологию (рефарминг), а также в новом для России диапазоне n79. В Казани сети 5G были запущены в сентябре на действующих частотах LTE в центре города у МТС и Мегафона.

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