На рынке идет спад цен на Hyundai: Tucson, Santa Fe и Staria подешевели

На российском автомобильном рынке зафиксировано существенное снижение стартовых цен на ряд моделей Hyundai, поставляемых по параллельному импорту. В зависимости от автомобиля разница с прежними предложениями составляет от 740 тысяч до 3,1 миллиона рублей с учетом скидок при обмене старой машины на новую. Об изменении стоимости рассказал директор департамента продаж новых автомобилей группы компаний «Рольф» Николай Иванов, сообщает «Российская газета».

По словам специалиста, пересмотр цен происходит на фоне небольшого укрепления российской валюты и ожиданий увеличения утилизационного сбора. Автодилеры заинтересованы в скорейшей продаже имеющихся машин, поскольку стремятся освободить склады и приобрести следующие партии транспортных средств на действующих условиях.

Иванов пояснил, что доставка автомобилей из-за границы в Россию занимает приблизительно 45 дней. Поэтому продавцы стараются заранее подготовиться к возможным изменениям стоимости ввоза.

Одним из автомобилей, для которых уменьшилась минимальная цена, стал кроссовер Hyundai Tucson. Ранее его можно было приобрести за 4,79 миллиона рублей, однако теперь начальная стоимость составляет 4,05 миллиона рублей. Таким образом, разница достигла 740 тысяч рублей.

Изменение связано с расширением географии поставок. Помимо автомобилей казахстанской сборки, российским покупателям начали предлагать версии, предназначенные для китайского рынка. Благодаря появлению таких машин Hyundai Tucson, по информации дилера, стал доступнее конкурирующего Toyota RAV4.

Снижение стоимости затронуло и Hyundai Santa Fe. Минимальная цена этого кроссовера уменьшилась на миллион рублей и теперь начинается от 5,59 миллиона рублей. Прежде стартовое предложение составляло 6,59 миллиона рублей.

Как объяснил представитель «Рольфа», причиной стало удешевление автомобиля на зарубежных рынках. В результате Hyundai Santa Fe оказался в одной ценовой категории с Toyota Highlander.

Наиболее заметное изменение стартовой стоимости произошло в предложениях Hyundai Staria. Раньше на российском рынке были представлены дизельные минивэны, цены на которые начинались от 9,9 миллиона рублей.

Теперь покупателям стали доступны гибридные модификации, поступающие непосредственно из Южной Кореи. Минимальная стоимость таких автомобилей составляет 6,79 миллиона рублей. Разница с прежним начальным предложением достигает примерно 3,1 миллиона рублей.

При этом в случае Hyundai Staria речь идет не об удешевлении одной и той же комплектации, а о появлении на рынке более доступной версии с другой силовой установкой.

Таким образом, снижение минимальных цен на автомобили Hyundai связано как с изменением стоимости машин за рубежом, так и с расширением ассортимента поставляемых модификаций. Дополнительным фактором стало стремление дилеров быстрее реализовать складские запасы перед возможным увеличением расходов на импорт.

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