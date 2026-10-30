В АТОР сообщили, что пожизненные круизы в РФ еще ни разу не продавались

На российском туристическом рынке пока не было ни одной продажи круизов, предусматривающих пожизненное проживание на борту судна. Об этом представители Ассоциации туроператоров России рассказали «Комсомольской правде» на фоне остановки продолжительного путешествия американского лайнера «Вилла Ви Одиссей». Его пассажирам пришлось покинуть корабль в Камбодже из-за финансовых проблем организатора.

Судно компании «Вилла Ви Резиденсес» отправилось из Белфаста осенью 2024 года. Организаторы предлагали туристам необычный формат путешествий, предполагающий длительное или постоянное проживание на море.

Первоначальная программа была рассчитана на три с половиной года. За это время лайнер должен был посетить почти 150 государств, после чего планировались новые кругосветные маршруты.

Для некоторых участников проекта каюта стала заменой обычного жилья. Ради путешествия отдельные пассажиры продали недвижимость и бизнес.

Пассажиров высадили в порту Камбоджи

23 октября 2026 года лайнер прибыл из Таиланда в камбоджийский город Сиануквиль. На борту находились 203 пассажира и 156 членов экипажа.

Следующей остановкой должен был стать Вьетнам, однако продолжить маршрут не удалось.

27 октября путешественникам сообщили о необходимости покинуть судно. По сведениям местных властей, на сбор личных вещей им предоставили около семи часов.

После высадки часть пассажиров разместилась в гостиницах Сиануквиля. Другие начали рассматривать возможность возвращения домой.

Компания объяснила приостановку деятельности резким увеличением расходов на топливо.

По данным организаторов, прежде затраты на горючее в пересчете на одну каюту составляли примерно 1800 долларов ежемесячно. В отдельных районах Азии они выросли до 6000–8000 долларов.

Руководство пыталось сократить расходы, снижая скорость движения судна и увеличивая продолжительность стоянок в портах. Однако этих мер оказалось недостаточно.

Теперь компания рассматривает возможность финансовой реструктуризации и привлечения новых инвесторов. При этом гарантировать возобновление путешествия организаторы не могут.

Туристы пожаловались на отсутствие помощи

Некоторые участники круиза рассказали о проблемах, возникших еще до остановки лайнера.

Пассажир Пол Монтойя, проживший на корабле вместе с супругой Линн около 17 месяцев, сообщил о перебоях с интернетом, ухудшении питания и дополнительных сборах на топливо.

Другой путешественник, Рэнди Кассингем, заявил, что после вынужденной высадки туристы столкнулись с трудностями при поиске временного жилья.

Среди участников проекта были супруги Ланетт и Йохан Кейнен с Гавайев. Они продали дом и бизнес по прокату автомобилей, рассчитывая провести на лайнере 15 лет.

На судне также жила пассажирка Холли Хеннесси со своим котом по кличке Капитан.

После прекращения круиза дальнейшие планы многих путешественников оказались неопределенными.

Сколько стоит проживание на круизном лайнере

Предложения компании предусматривали разные сроки проживания и категории кают.

По данным «Комсомольской правды», пятилетнее размещение стоило от 60 тысяч долларов на человека.

Стоимость пожизненного проживания начиналась от 100 тысяч долларов, а за каюту повышенной комфортности могли запросить до 440 тысяч долларов.

Кроме первоначального платежа, пассажиры должны были оплачивать обслуживание, питание и уборку. Размер ежемесячных сборов в отдельных предложениях составлял от 3500 до 9500 долларов.

При этом даже значительные вложения не обеспечили участникам проекта гарантированного продолжения путешествия.

Почему пожизненные круизы считаются рискованным предложением

Продолжительное проживание на пассажирских судах предлагают и другие компании.

Например, плавучий жилой комплекс «Зе Уорлд» работает с 2002 года. Стоимость резиденций на нем составляет от 2,5 до 15 миллионов долларов, а владельцы помещений одновременно выступают совладельцами судна.

Однако другие подобные проекты сталкивались с трудностями.

Компания «Лайф эт Си Крузес» обанкротилась в 2023 году незадолго до начала запланированного трехлетнего путешествия.

Организаторы проекта «Сторилайнс» неоднократно переносили сроки строительства собственного круизного лайнера.

Коммерческий директор туристической компании «Тез Тур» Воскан Арзуманов считает, что организация длительного рейса и обещание пожизненного проживания на корабле требуют принципиально разного подхода.

По словам специалиста, невозможно заранее точно определить, сколько через десятилетия будут стоить топливо, ремонт судна, техническое обслуживание и содержание экипажа.

Поэтому подобные программы он рассматривает скорее как экспериментальный туристический продукт.

В Ассоциации туроператоров России подтвердили, что на отечественном рынке пожизненные круизы пока не продавались.

Ситуация с лайнером «Вилла Ви Одиссей» показала, с какими финансовыми сложностями могут столкнуться организаторы таких путешествий и их пассажиры.

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