Лайфхаки

2 способа подкормить декабрист чаем без вреда для цветения

Роман Медников Автор статьи
Как использовать чайный настой для декабриста б...

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С декабристом, или шлюмбергерой, всегда есть один нюанс: растение вроде бы неприхотливое, но накануне зимы начинает показывать характер. Это не строгая наука, но многие цветоводы замечают, что осенью аккуратные подкормки и спокойный режим действительно помогают дождаться более пышного цветения. Я тоже сначала отнёсся к идее с чаем с недоверием, но способ оказался вполне рабочим, если не превращать горшок в место для складирования заварки.

Почему чай вообще используют для декабриста

На одном из российских сайтов о комнатных растениях и бытовых советах я встречал рекомендацию использовать для шлюмбергеры слабый чайный настой без добавок. Логика простая: обычный чёрный или зелёный чай без ароматизаторов используют как мягкое дополнение к уходу, а не как чудо-средство.


  • Для такого способа подходит только чистый чай без сахара, сиропов и ароматических добавок;

  • Чай применяют умеренно, потому что избыток даже мягкой подкормки комнатным растениям обычно не нужен;

  • Настой используют как дополнительный уход осенью, когда растение готовится к бутонизации;

  • Главная мысль простая: лучше недокормить, чем устроить в горшке сырую плотную массу из заварки.

У меня этот способ вызвал меньше вопросов именно в виде жидкого настоя. А вот идея выкладывать влажную гущу сверху на почву сразу показалась сомнительной, и не зря: грунт быстро становится тяжёлым и неприятно пахнет.

Лайфхак: если решили попробовать чайный настой, сначала полейте почву совсем немного обычной водой, чтобы грунт был слегка влажным. Так жидкость распределяется мягче, и риск переувлажнить сухой ком земли ниже.

Как приготовить чайный настой без лишних экспериментов

Здесь как раз тот случай, когда лучше не проявлять изобретательность. Чем проще состав, тем спокойнее для растения и для вас.


  • Возьмите примерно 1 столовую ложку сухого листового чая на 1 литр воды;

  • Залейте кипятком и дайте настояться около 4 часов;

  • Полностью остудите настой до комнатной температуры;

  • Процедите его через сито, чтобы в жидкости не осталось чаинок;

  • Используйте настой для полива, а не для опрыскивания.

Я бы не стал готовить сразу много впрок. Свежий настой выглядит надёжнее: сделал, остудил, процедил, использовал. На всё у меня ушло около пяти минут активных действий, остальное время чай просто настаивался сам.

Отдельно скажу о сладком чае: это точно мимо. Сахар в горшке нужен только почвенным мошкам, а не декабристу. С напитками с бергамотом, ягодными кусочками и прочими добавками тоже лучше не рисковать.

Лайфхак: чтобы не забыть, что именно вы заварили для цветов, поставьте рядом с кружкой или банкой листок с пометкой. Иначе настой для растения легко перепутать с обычным чаем, особенно вечером на кухне.

Какие ошибки портят весь результат

Чаще всего проблема не в самом способе, а в желании сделать «побольше и получше». С декабристом это обычно работает наоборот.


  • Не насыпайте влажную спитую заварку толстым слоем прямо под корень: она слёживается и мешает воздуху проходить к поверхности почвы;

  • Не используйте настой слишком часто: постоянная сырость растению обычно не на пользу;

  • Не поливайте холодной жидкостью из окна или балкона — лучше, чтобы настой был комнатной температуры;

  • Не сочетайте сразу несколько домашних подкормок подряд, если не понимаете, как на это реагирует растение;

  • Не ждите, что один полив мгновенно даст «шапку» бутонов: важен весь осенний режим, а не один приём.

Если уж хочется использовать саму заварку, то только хорошо высушенную и в небольшом количестве. Её можно аккуратно вмешать в верхний слой грунта при пересадке или рыхлении. Но именно жидкий настой кажется мне более понятным и аккуратным вариантом.

Елена Сергеева, жительница Казани: «Я один раз насыпала влажную заварку сверху в горшок и быстро пожалела: появился тяжёлый запах, а земля стала какой-то липкой. Потом попробовала только процеженный настой без чаинок, и такой вариант оказался гораздо спокойнее для растения».

Что ещё важно для бутонизации осенью

Даже самый аккуратный настой не поможет, если декабристу жарко, мокро и его постоянно переставляют с места на место. По опыту именно режим осенью влияет на результат сильнее всего.


  • Растению обычно нравится более прохладное содержание во второй половине осени;

  • Полив в этот период сокращают по сравнению с летним режимом;

  • Горшок лучше не крутить и не переставлять, когда начинают появляться бутоны;

  • Слишком тёплая комната и сухой воздух часто мешают спокойной подготовке к цветению;

  • Яркое, но не избыточное освещение обычно работает лучше, чем дальний тёмный угол.

Я замечал простую вещь: когда декабрист стоит спокойно в одном месте и его не заливают из лучших побуждений, он ведёт себя заметно увереннее. А если ещё и не трогать горшок без необходимости, шансов на зимние бутоны становится больше.

Лайфхак: если вы любите переставлять растения во время уборки, заранее отметьте на подоконнике место для декабриста. Тогда горшок вернётся той же стороной к свету, и растение не получит лишний стресс.

Чайный настой для декабриста — не магия и не обязательное правило, а один из мягких способов поддержать растение осенью. Работает он только в паре с умеренным поливом, прохладой и спокойным режимом. Если делать всё без фанатизма, шансы на зимнее цветение действительно становятся выше. А вот сырая заварка в горшке — это как раз тот случай, когда добрая идея легко превращается в лишние хлопоты.

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