Глэмпинг «Вид» — отдых всего в 30 минутах от Казани!
Уютные домики с панорамными окнами и террасами, баня на дровах, зоны для отдыха с гамаками, места для шашлыков и мини-огород с травами — всё для комфортного отдыха на берегу Волги.Что вас ждёт:
Преимущества:
- Баня на дровах для расслабления.
- Террасы для отдыха и загара.
- Сапборды и велосипеды для активных.
- Прекрасные закаты и живописный вид на Волгу.
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- Уединение и тишина — отдых от суеты.
- Вид на Волгу — незабываемые закаты.
- Можно с животными — pet-friendly глэмпинг.
- Фотогеничные локации и чистый лесной воздух.
на проживание в честь Дня Рождения. «Вид»
— ваш идеальный отдых для романтических пар, небольших компаний друзей, и любителей тихого отдыха!