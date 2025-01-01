В Татарстане — десятки оздоровительных центров: с минеральными водами, грязелечением, SPA-программами и даже детоксом по восточным методикам. В этом гиде — проверенные санатории региона: от тех, куда приезжают с хроническими заболеваниями, до тех, где можно просто сбежать от городского шума на выходные. Разбираем, куда поехать одному, с детьми или родителями — и что действительно работает.