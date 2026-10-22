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Казань вошла в пятерку самых тихих миллионников

Служба новостей Автор статьи
МТС представляет результаты опроса о восприятии...

Фото: пресс-служба ПАО "МТС"

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МТС представляет результаты опроса о восприятии шума россиянами в разных городах. По данным сервиса «МТС Шумоподавление», 64% респондентов оценивают свой город как шумный. Казань оказалась в списке более тихих городов и по оценке респондентов разделила пятое место с Уфой. Наиболее шумным татарстанцы признали вечер буднего дня — с 17:00 до 22:00, когда горожане возвращаются домой после работы, самым тихим – дневное время на выходных.

Первое место в рейтинге самых тихих городов-миллионников страны занял Омск, лишь 38% омичей оценивают уровень шума в своем городе как высокий. За ним следуют Пермь (43%), Волгоград (49%), Нижний Новгород (55%). Пятое место в «тихом» рейтинге делят Казань и Уфа, в них высоким уровень шума признали 56% опрошенных.

Женщины оценивают шумовую нагрузку выше мужчин: 69% против 59% считают свой город шумным, 75% против 68% сталкиваются с заметным шумом ежедневно. Основные источники шума, с которыми сталкиваются жители Казани, связаны в основном с бытовыми городскими ситуациями – движением автомобилей (57%), громкими разговорами компаний на улице (40%) и во дворе своего дома (27%). Самым тихим местом казанцы признают парки (13% опрошенных) и место работы или учебы (11%). Больше всего городской шум мешает во время телефонных разговоров – такая проблема возникает ежедневно у 61% опрошенных. Отдыхают казанцы во время беседы за обедом и ужином – по результатам опроса, меньше всего респонденты сталкиваются с шумом в кафе и ресторанах.

Большинство опрошенных (81%) пытаются снизить уровень шума вокруг. 54% казанцев обходятся закрытием окон, 25% используют девайсы (музыка, белый шум), 22% переходят в другое, более тихое, место. Специальные технологические решения, будь то устройства с шумоподавлением или сервисы операторов готовы применять 73% респондентов.

«Фоновый шум во время телефонного разговора доставляет неприятности даже в тех городах, где его уровень сравнительно невысок. Каждый второй россиянин регулярно не может нормально поговорить по телефону из-за шума вокруг. Когда нет возможности найти спокойное место, могут помочь технологии. К примеру, решение МТС на базе искусственного интеллекта в реальном времени отфильтровывает звук в реальном времени, очищая разговор от фоновых помех — будь то шум машин, ремонт или громкие голоса на улице», — рассказал директор МТС в Татарстане Марат Кабанов.

Самым шумным городом по итогам исследования «МТС Шумоподавление» стал Новосибирск — 73% жителей называют этот город громким. На втором месте Москва (71%), на третьем — Екатеринбург (69%).

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