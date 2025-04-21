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Ученые рассказали о том, как ведет себя мозг в последние минуты жизни

Исследования Университета Джона Хопкинса показа...

pixabay

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Смерть — это не мгновенная утрата жизни, а постепенное угасание. Организм теряет свою энергию, исчезает чувство голода, а граница между сном и бодрствованием стирается.

Агония — это последняя попытка тела остаться живым перед наступлением клинической смерти. Одним из самых удивительных аспектов этого процесса является то, что происходит с сознанием.

Исследования учёных из Медицинского центра Гроссмана в Нью-Йорке показали, что даже после остановки сердца мозг может оставаться активным до 30 секунд, а некоторые его участки функционируют до 10 минут. В этот момент человек, вероятно, ещё осознаёт происходящее и может слышать звуки вокруг.

В Каролинском институте зафиксировали всплески мозговой активности в течение трёх минут после смерти, которые связывают с так называемыми "околосмертными воспоминаниями", сообщает МК со ссылкой на ИА Кулик.

Также исследования Университета Джона Хопкинса показали, что перед смертью мозг выделяет дофамин и серотонин — вещества, которые помогают человеку умереть спокойно, без страха.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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