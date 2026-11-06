Учёные назвали 17 лекарств, способных вызвать тяжёлое повреждение печени
Учёные определили 17 лекарственных препаратов, при использовании которых отмечалась повышенная частота тяжёлых повреждений печени. Масштабное исследование охватило почти 7,9 миллиона пациентов и позволило выявить средства, требующие особенно внимательного медицинского контроля. Об этом сообщает ИА «Кулик» со ссылкой на исследование, опубликованное в JAMA Network.
Специалисты изучили данные о применении 194 препаратов за период с 2000 по 2021 год. За это время было зарегистрировано 1739 случаев госпитализации из-за тяжёлого острого поражения печени. Анализ позволил выделить лекарства, при приёме которых подобные осложнения встречались чаще.
Одним из препаратов с наиболее высокими показателями оказался ставудин, ранее применявшийся для лечения ВИЧ-инфекции. В перечень также вошёл метронидазол, используемый против некоторых бактериальных и паразитарных инфекций.
Среди онкологических препаратов исследователи отметили эрлотиниб, леналидомид и талидомид. Эти лекарства назначают при серьёзных заболеваниях, однако их применение может сопровождаться нежелательными реакциями со стороны печени.
В список попали и средства, воздействующие на нервную систему, включая хлорпромазин и прохлорперазин. Кроме того, внимание учёных привлёк изониазид, который используется при лечении туберкулёза и известен потенциальным токсическим влиянием на печень.
Всего семь лекарственных позиций были отнесены к группе с наиболее высокой частотой тяжёлых осложнений. Ещё десять препаратов показали повышенные показатели риска. Среди них присутствовали антибиотики, противогрибковые средства и лекарства других категорий.
Исследователи подчёркивают, что развитие побочных реакций зависит не только от конкретного препарата. Значение имеют состояние печени, сопутствующие заболевания, индивидуальные особенности организма и одновременный приём других лекарств.
Особенно внимательно к лечению следует относиться пациентам с хроническими заболеваниями. При появлении желтушности кожи, сильной тошноты, выраженной слабости или боли в правом подреберье необходимо обратиться за медицинской помощью.
При этом включение препарата в исследовательский перечень не означает, что его применение обязательно приведёт к поражению печени. Полученные результаты предназначены прежде всего для оценки безопасности лечения и выбора необходимого наблюдения.
Врачи напоминают, что самостоятельно отменять назначенные препараты или менять дозировку не следует. Такие решения необходимо принимать совместно с лечащим специалистом.
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