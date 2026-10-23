Новости Казани

Дорожную кампанию в Казани завершат к 30 октября

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
В Казани дорожные работы выполнены на 96%, сезо...

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Дорожная кампания в Казани вышла на финишную прямую: обновление улично-дорожной сети выполнено на 96%. Об этом сообщила пресс-служба мэрии города. Полностью закрыть все работы по дорожным программам планируют до 30 октября.

Самый трудоемкий объект сейчас — шестикилометровый участок в Авиастроительном районе на улицах Петра Витера и Михаила Миля. Ход ремонта накануне проверил мэр Ильсур Метшин. Он отметил, что крупные дорожные программы город ведет при поддержке раиса Татарстана Рустама Минниханова. По словам градоначальника, этот проект оказался одним из самых сложных за год — и по объему, и по инженерной специфике.

На девятиметровой глубине проходил коллектор. Его капитально обновили, не перекрывая движение. Основные работы уже закончены, транспорт по участку пустили. Перед укладкой асфальта подрядчикам пришлось устранить причину разрушения — сильный износ ливневой канализации. Из-за глубокой колеи здесь страдало движение и возникали сложности с уборкой снега, а два года назад полотно серьезно обрушивалось. Чтобы не останавливать важную артерию, соединяющую Авиастроительный район с остальным городом, специалисты использовали спиральную навивку.

Внутри старой трубы фактически появилась новая — из армированного пластикового профиля, пространство вокруг заполнили специальным составом, пояснил председатель Комитета внешнего благоустройства Альберт Шайнуров. На участке также восстановили 30 колодцев, чтобы избежать просадок грунта. Инженерные сети обновляла компания ООО «СК РегионСтрой», асфальт укладывает ООО «Автодорстрой». Готовность объекта достигла 98%: первый слой покрытия уложен на более чем 40 тыс. кв. метров на улице Петра Витера и свыше 59 тыс. — на улице Михаила Миля. Сейчас идет подготовка к финальному асфальтированию, завершить все планируют к 30 октября.

Параллельно город обновляет другие направления. По нацпроекту «Инфраструктура для жизни» работы идут на 14 участках протяженностью 7,5 км — готовность 99%. На 41 участке (29,8 км) ремонтируют изношенное покрытие, выполнено 94%. Еще на 19 улицах (4,3 км) готовность 93%, в пригородных поселках — 94% на 85 дорогах (40 км). По программе безопасности дорожного движения закончены 63 из 66 участков. К саммиту Россия — АСЕАН обновляют семь участков общей площадью 199,26 тыс. кв. метров, а по проекту «Наш двор» ремонт затронет 418 территорий и 600 тыс. кв. метров покрытия. Всего в сезоне в Казани приведут в порядок 204 дорожных участка; мэр рассчитывает сохранить высокие темпы и объемы в следующем году при поддержке федеральных и национальных проектов.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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