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2 вида крышек для закаток: как выбрать и не испортить заготовки

Роман Медников Автор статьи
Разобрались, чем отличаются белые и жёлтые крыш...

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С крышками для закаток всё не так загадочно, как иногда рассказывают. Цвет сам по себе ничего не решает, но многие хозяйки действительно ориентируются на него как на подсказку. Я тоже раньше смотрел только на белую или жёлтую поверхность снаружи, а потом понял: важнее то, что находится внутри, и с каким продуктом эта крышка будет контактировать.

На одном из российских сайтов о доме и быте я нашёл понятное объяснение: для консервации имеет значение не столько оттенок металла, сколько защитное покрытие на внутренней стороне. Особенно это заметно, если речь идёт о кислых заготовках, которые стоят в кладовке не неделю, а несколько месяцев.

Когда белые крышки удобнее

Белые крышки чаще выбирают для более кислых заготовок. Сюда обычно относят томаты, маринады с уксусом, кислые ягоды и овощные салаты, где кислоты заметно больше. Смысл в том, что при хорошем внутреннем покрытии содержимое меньше контактирует с металлом.


  • Для томатов в собственном соку и маринованных овощей этот вариант обычно надёжнее;

  • Для кислых ягодных заготовок белые крышки тоже считаются более спокойным выбором;

  • Если банки будут храниться долго, лучше не экономить на качестве покрытия;

  • Особенно важно, чтобы внутренняя сторона не была просто серой или металлически блестящей.

У меня это правило сработало просто: как только перестал брать крышки «на глаз» и начал смотреть внутрь, стало меньше сомнений перед закаткой. Раньше внешне две упаковки казались одинаковыми, а внутри разница была заметная.

Лайфхак: перед покупкой откройте упаковку, если это возможно, и посмотрите на внутреннюю поверхность крышки при обычном свете. Ровный защитный слой выглядит аккуратно, без пропусков, царапин и сколов.

В каких случаях подойдут жёлтые крышки

Жёлтые, или золотистые, крышки нередко выбирают для менее кислых заготовок. Обычно они подходят для компотов из сладких фруктов и ягод, варенья, джемов, соков и части овощных заготовок, если в рецепте немного кислоты.


  • Для компотов из сладких яблок, груш или ягод жёлтые крышки часто используют без проблем;

  • Для варенья и джема разница между хорошей жёлтой и белой крышкой может быть небольшой;

  • Для сладких соков такой вариант тоже обычно подходит;

  • Для кабачков, перца и овощных салатов всё зависит от рецепта и количества уксуса.

Но здесь есть важная оговорка: если речь идёт о кислых маринадах и долгом хранении, жёлтое покрытие может вести себя хуже, особенно если оно нанесено неравномерно. Это как с дешёвой кухонной утварью: с виду всё прилично, а потом одна мелочь портит весь результат.

Лайфхак: если не уверены, насколько кислым получится рецепт, берите крышку не по цвету снаружи, а по наличию пищевого защитного покрытия внутри. Это простая проверка, которая занимает меньше минуты.

На что смотреть внутри крышки

Вот здесь и находится главный критерий выбора. Надёжная крышка обычно имеет изнутри равномерный защитный слой. Он может быть светлым или другого оттенка, но должен быть цельным, без заметных повреждений.


  • Проверьте, есть ли указание на пищевое защитное покрытие;

  • Осмотрите внутреннюю сторону на царапины, сколы и пропуски;

  • Убедитесь, что нет вмятин и следов ржавчины;

  • Проверьте, подходит ли крышка по диаметру к банке;

  • Посмотрите на состояние уплотнителя, если он виден и вызывает сомнения.

Если внутренняя поверхность выглядит серой, слишком грубой или просто металлически блестящей без защиты, для кислых продуктов это плохая идея. Металл в такой среде может окисляться активнее, а заготовка — получить неприятный привкус. Я однажды чуть не пустил в дело именно такие крышки, но в последний момент сравнил их с нормальными и разница была очевидной.

Елена Сергеева, жительница Казани: «Я раньше брала крышки по принципу “какие были в магазине”, а потом заметила, что для томатов это не лучший подход. Теперь всегда смотрю на внутреннее покрытие, и заготовки стоят спокойнее, без неприятных сюрпризов».

Как подобрать крышку под разные заготовки

Если упростить, схема получается вполне рабочая. Для кислых рецептов разумнее выбирать качественные крышки с хорошим внутренним покрытием. Для сладких и менее кислых заготовок можно смотреть шире, но всё равно не игнорировать состояние самой крышки.


  • Для томатов и огурцов с уксусом лучше брать вариант с надёжной защитой внутри;

  • Для кислых ягод это правило тоже остаётся актуальным;

  • Для компотов, варенья и джемов можно использовать жёлтые крышки, если покрытие ровное и целое;

  • Для овощных салатов ориентируйтесь на рецепт: чем больше кислоты, тем внимательнее нужно выбирать;

  • Перед закруткой любую крышку стоит осмотреть ещё раз, даже если упаковка новая.

У меня этот подход прижился быстро: сначала сортирую заготовки по степени кислоты, потом раскладываю крышки. Так меньше путаницы на кухне, особенно когда банки уже горячие, руки заняты, а времени на раздумья нет.

Лайфхак: перед началом закатки разложите крышки отдельно для сладких и кислых заготовок. Если подписать коробочки или просто поставить их в разные стороны стола, шанс перепутать будет заметно ниже.

В итоге всё сводится к простой мысли: цвет крышки — это лишь ориентир, а не главный показатель. Намного важнее внутреннее покрытие, отсутствие повреждений и то, насколько кислым будет содержимое банки. Если смотреть не на внешний блеск, а на совместимость с рецептом, заготовки переживут сезон гораздо спокойнее.

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