Как понять, что появилась зависимость от алкоголя: объяснение нарколога

Привычка употреблять спиртное по пятницам или выходным может казаться безобидной, особенно если человек не пьет в рабочие дни. Однако даже такой режим не исключает развития алкогольной зависимости. Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Калининградской области Игорь Ли объяснил, какие изменения в поведении должны насторожить и почему опасность может представлять даже регулярное употребление пива. Об этом сообщает «Клопс».

Когда привычка выпивать становится проблемой

Во время прямого эфира во «ВКонтакте» 3 июля 2025 года Игорь Ли рассказал об особенностях эпизодического употребления алкоголя. В повседневной речи такое поведение нередко называют бытовым пьянством.

По словам специалиста, человек может употреблять спиртные напитки каждую неделю или значительно реже, например раз в месяц. Однако сама по себе небольшая частота не гарантирует отсутствия риска.

Постепенно алкоголь способен стать привычной частью отдыха. При этом человек не всегда замечает, как меняется его отношение к спиртному.

Особенно важно следить за ситуациями, когда употребление начинает происходить чаще, чем раньше, а количество выпитого увеличивается.

Как отличить бытовое пьянство от зависимости

Нарколог обратил внимание на самочувствие после употребления алкоголя.

При эпизодическом употреблении человек может не испытывать желания выпить на следующее утро и сохранять способность выполнять повседневные обязанности.

Однако отсутствие похмельного опохмеления само по себе не исключает алкогольную зависимость.

Тревожным признаком становится ситуация, когда после застолья человек чувствует себя настолько плохо, что не способен заниматься привычными делами.

Еще серьезнее следует относиться к появлению потребности выпить снова, чтобы облегчить неприятные ощущения.

Подобное поведение может свидетельствовать о развитии зависимости и требует внимания специалиста.

Почему прежнего количества алкоголя становится недостаточно

Одним из характерных изменений Игорь Ли назвал постепенное увеличение употребляемых доз.

Сначала человек может ограничиваться небольшим количеством спиртного по выходным. Однако со временем привычная порция перестает приносить ожидаемый эффект.

В результате объем выпиваемого увеличивается, а употребление алкоголя может распространяться и на другие дни недели.

Такие изменения нередко происходят постепенно. Из-за этого человек продолжает считать свое поведение обычным и не замечает возможного формирования зависимости.

Врач подчеркнул, что именно потеря контроля над количеством спиртного относится к важным поводам для обращения за медицинской помощью.

Сколько лет может развиваться заболевание

По словам нарколога, вторая стадия алкогольной зависимости способна продолжаться в среднем от шести до двенадцати лет.

В этот период человек иногда сохраняет работу, социальные связи и привычный образ жизни. Поэтому окружающие не всегда замечают проблему, а сам употребляющий алкоголь может отрицать ее наличие.

Продолжительное течение заболевания затрудняет своевременное выявление зависимости.

При этом способность выполнять профессиональные обязанности не означает, что употребление спиртного не причиняет вреда здоровью.

Почему пиво тоже может вызвать зависимость

Отдельно специалист остановился на распространенном представлении о безопасности слабоалкогольных напитков.

Игорь Ли предупредил, что ежедневное употребление пива способно привести к алкогольной зависимости, несмотря на сравнительно небольшую крепость напитка.

Основной риск связан с этиловым спиртом, который присутствует в пиве так же, как и в других алкогольных напитках.

По словам врача, регулярное употребление может сопровождаться развитием запойного поведения. При этом продолжительность запоев различается, а сама проблема встречается у людей разного пола и возраста.

Нарколог также упомянул фитоэстрогены, содержащиеся в хмеле. Однако наличие этих растительных соединений не меняет главного вывода: основную опасность пива представляет алкоголь.

Какие изменения нельзя игнорировать

Специалист рекомендовал обращать внимание не только на частоту употребления спиртного, но и на отношение человека к нему.

Поводом для беспокойства могут стать усиление тяги к алкоголю, увеличение доз, трудности с ограничением выпитого и продолжение употребления несмотря на неприятные последствия.

При этом употребление спиртного по пятницам или другим определенным дням само по себе еще не означает наличие заболевания.

Диагноз устанавливается врачом на основании совокупности признаков, а не только количества выпитого или периодичности застолий.

Игорь Ли подчеркнул, что даже редкое, но регулярное употребление алкоголя не следует считать полностью безопасным. Чем раньше человек замечает потерю контроля и другие тревожные изменения, тем больше возможностей своевременно обратиться за профессиональной помощью.

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