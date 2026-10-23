Экстрадиция из Камбоджи: перед судом предстанет туроператор из Нижнекамска

Из Камбоджи в Россию доставят туроператора из Нижнекамска Елену Мелентьеву, которую следствие обвиняет в серии мошенничеств. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ: решение об экстрадиции ведомство добилось во взаимодействии с зарубежными коллегами, а сама передача женщины пройдет транзитом через Китай.

По версии следствия, работая индивидуальным предпринимателем, в 2014 году она через турагентство в Нижнекамске подписала с 21 клиентом договоры на подбор и оплату путевок на сумму больше 1,6 млн рублей. Услуги при этом оказаны не были.

Кроме того, у двух граждан она, как полагают следователи, заняла 2,6 млн рублей, не собираясь возвращать долг. Действия квалифицированы по ч. 2 и ч. 4 ст. 159 УК РФ, а также по ч. 1 ст. 159.4 УК РФ — мошенничество в сфере предпринимательской деятельности.

От следствия Мелентьева скрылась. Ее заочно заключили под стражу и объявили в международный розыск по поручению Генпрокуратуры. После того как стало известно о задержании в Камбодже, ведомство направило запрос о выдаче и получило положительный ответ.

Вместе с ней на родину отправят еще одного россиянина — Руслана Склярова. Его обвиняют в мошенничестве в сфере кредитования: возглавляя коммерческую организацию, он, по данным следствия, передавал банкам недостоверные сведения о залоговом имуществе при заключении кредитных договоров и похитил более 6,5 млн рублей.