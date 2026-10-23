Завод холоднокатаной стали за 300 млн юаней может появиться в Татарстане

Китайский инвестор из провинции Хэбэй готов вложить в металлургическое производство в Татарстане от 200 до 300 млн юаней. Речь идет о заводе холоднокатаной стали мощностью до 500 тысяч тонн продукции в год. Об этом сообщили в Агентстве инвестиционного развития республики.

Возможные площадки уже обозначены: Елабуга, Нижнекамск, Камские Поляны и Бугульма. В ближайшее время делегация из КНР собирается приехать и осмотреть эти территории, чтобы выбрать подходящую.

Глава агентства Талия Минуллина не исключает, что в Бугульме со временем появится целый китайский промышленный парк. Такой сценарий возможен, если сразу несколько компаний из КНР решат разместить там свои предприятия.

Сырьем для нового завода должна стать сталь «Северстали»: из нее планируют делать листы толщиной от 0,3 до 0,5 миллиметра и поставлять их на российский рынок. Предприятие займет около 50 тысяч квадратных метров, а длина производственной линии составит 400 метров. Инвестор рассчитывает и на государственную поддержку. По масштабам бизнеса партнер солидный: в провинциях Хэбэй и Ляонин в 2025 году компания выпустила 20 млн тонн металла.

Еще один китайский проект в республике связан с особой экономической зоной «Алабуга». Ранее стало известно, что там собираются построить завод керамической плитки с участием Hangzhou Nobel Group, а вложения в эту площадку оценивают примерно в 8 млрд рублей.