Новости Татарстана

Завод холоднокатаной стали за 300 млн юаней может появиться в Татарстане

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Китайская компания из провинции Хэбэй рассматри...

AI Изображение носит иллюстративный характер

Подписаться на Дзен.канал

Китайский инвестор из провинции Хэбэй готов вложить в металлургическое производство в Татарстане от 200 до 300 млн юаней. Речь идет о заводе холоднокатаной стали мощностью до 500 тысяч тонн продукции в год. Об этом сообщили в Агентстве инвестиционного развития республики.

Возможные площадки уже обозначены: Елабуга, Нижнекамск, Камские Поляны и Бугульма. В ближайшее время делегация из КНР собирается приехать и осмотреть эти территории, чтобы выбрать подходящую.

Глава агентства Талия Минуллина не исключает, что в Бугульме со временем появится целый китайский промышленный парк. Такой сценарий возможен, если сразу несколько компаний из КНР решат разместить там свои предприятия.

Сырьем для нового завода должна стать сталь «Северстали»: из нее планируют делать листы толщиной от 0,3 до 0,5 миллиметра и поставлять их на российский рынок. Предприятие займет около 50 тысяч квадратных метров, а длина производственной линии составит 400 метров. Инвестор рассчитывает и на государственную поддержку. По масштабам бизнеса партнер солидный: в провинциях Хэбэй и Ляонин в 2025 году компания выпустила 20 млн тонн металла.

Еще один китайский проект в республике связан с особой экономической зоной «Алабуга». Ранее стало известно, что там собираются построить завод керамической плитки с участием Hangzhou Nobel Group, а вложения в эту площадку оценивают примерно в 8 млрд рублей.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

Три барана за меддиплом: как мигранты становятся врачами

Интересное в Казани

4 часа назад

«Работа, которую невозможно видеть глазами»: как в Казани воссоздают дворец XVIII века с залами императоров

зондер от клопов

Кулинария

день назад

Немцы готовят котлеты совсем не так, как мы привыкли: никакой жарки и лишнего масла, а мясо получается нежнейшим

Интересное в Казани

3 дня назад

«Списывал на усталость»: рассказываем, какие мужские болезни в Казани развиваются годами без симптомов

подвесной потолок из гипсокартона цена за м2 в Москве

Кулинария

23 часа назад

Сырники больше не леплю и не стою у сковороды: из творога за 15 минут готовлю нежные ленивые вареники

Кулинария

день назад

Грузины готовят эти лепёшки вообще без яиц и дрожжей: смешивают кукурузную муку с водой — и на сковороде появляется румяная гора

Кулинария

8 часов назад

Кефир залежался в холодильнике: добавляю муку и отправляю на сковороду — лепёшки раздуваются, словно маленькие подушки

Кулинария

14 часов назад

Японцы делают из капусты то, что мы привыкли делать из теста: жарят огромный блин с начинкой на всю сковороду

Не у нас

день назад

Рейс отложен: могут ли туристы отказаться от тура и вернуть его полную цену
Лайфхаки
25 минут назад

2 вида крышек для закаток: как выбрать и не испортить заготовки

Разобрались, чем отличаются белые и жёлтые крыш...

Не у нас

23 минуты назад

Ученые нашли признаки рака в крови за три года до диагноза

Гид по Казани

час назад

Куда пойти с детьми в Казани: идеи для осенних каникул

Новости Татарстана

24 минуты назад

Экстрадиция из Камбоджи: перед судом предстанет туроператор из Нижнекамска

Кулинария

55 минут назад

Омлет поднялся пышной шапкой, а через минуту превратился в блин: почему он так предательски оседает
Дорожную кампанию в Казани завершат к 30 октября
Новости Казани
55 минут назад

Дорожную кампанию в Казани завершат к 30 октября

Не у нас

час назад

Какое будущее России предрекал Саровский: известные предсказания

Не у нас

2 часа назад

Как понять, что появилась зависимость от алкоголя: объяснение нарколога

Кулинария

2 часа назад

Жареная картошка опять получилась мягкой и мокрой: что мы делаем не так, когда мечтаем о золотистой корочке
Завод холоднокатаной стали за 300 млн юаней мож...
Новости Татарстана
час назад

Завод холоднокатаной стали за 300 млн юаней может появиться в Татарстане