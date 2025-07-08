Не у нас
· 16+ · Анастасия Котенкова

Ученые исследуют адаптацию организма к условиям Арктики

В рамках экспедиции Арктического плавучего унив...

Подписаться на Дзен.канал

В рамках экспедиции Арктического плавучего университета (АПУ-2025) ученые впервые проведут исследования иммунной системы участников в условиях Арктики. Об этом сообщили специалисты из Архангельского научного центра.

Главная цель исследования — комплексный анализ изменений в иммунитете. В ходе экспедиции будут изучать не только кровь, но и слюну с мочой, что поможет выяснить, как организм приспосабливается к холоду, ограниченному пространству и высоким физическим нагрузкам.

Основной замысел эксперимента заключается в поиске доступных и эффективных методов оценки иммунной системы без необходимости сложных процедур. Например, сбор слюны на судне намного проще, чем взятие крови. Ученые сравнят данные, полученные из этих двух источников.

В слюне будет исследован уровень цитокинов и иммуноглобулина А, которые являются маркерами активности иммунной системы.

Участники экспедиции столкнутся с экстремальными условиями. Кто-то легко справляется с нагрузками, а другие ощущают усталость, и не все адаптируются одинаково. Исследователи намерены изучить, как различные организмы переносят стресс.

Кроме иммунной системы, ученые планируют исследовать уровни гормонов стресса — адреналина и кортизола, а также измерить вариабельность сердечного ритма, скорость реакции, уровень внимания и тревожности. Эти показатели помогут получить полное представление о том, как человек адаптируется к сложным условиям.

Полученные результаты могут помочь разработать рекомендации для участников будущих арктических экспедиций. В частности, будет оценено, стоит ли использовать адаптогены или другие препараты для улучшения самочувствия в условиях Крайнего Севера, что повысит эффективность работы в таких экстремальных широтах.

Экспедиция стартует 9 июля и продлится до 1 августа. Проект поддерживают Министерство науки и высшего образования РФ, банк ВТБ, Русское географическое общество и другие партнеры.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

7 часов назад

ДНК египтянина эпохи пирамид раскрывает древние генетические связи

Гид по скидкам Казани

22 часа назад

Плед, термос и бутерброды: рассказываем, как устроить идеальный казанский пикник

ловушка для блох своими руками

Не у нас

15 часов назад

Священник предложил наказание за празднование Дня Ивана Купалы

Не у нас

3 часа назад

Священник объяснил, нужно ли креститься, проходя мимо храма

ремонт pioneer в Москве

Не у нас

19 часов назад

Неандертальцы оставили следы на португальских пляжах

Не у нас

13 часов назад

Исследование показало, что одиночество по-разному влияет на досуг по гендеру

Не у нас

день назад

Insilico Medicine тестирует созданное ИИ лекарство от онкологии

Не у нас

день назад

Новая технологическая волна угрожает привычным IT-гигантам
Новости Казани
день назад

Казань в этом году приняла свыше 2,3 миллиона туристов

В столице Татарстана начался пик сезона для тур...

Новости Татарстана

2 минуты назад

Полицейские Татарстана задержали 13 человек, находящихся в розыске

Гид по скидкам Казани

день назад

Не только чак-чак: где в Казани зажигают по-настоящему

Не у нас

7 минут назад

Ученые исследуют адаптацию организма к условиям Арктики

Не у нас

2 часа назад

Учёные обнаружили, как митохондрии могут замедлять старение и болезни
В Татарстане не установлены владельцы почти 800...
Новости Татарстана
2 дня назад

В Татарстане не установлены владельцы почти 800 объектов недвижимости

Не у нас

5 часов назад

Разработана новая вакцина для лечения аллергии на кошек

Не у нас

6 часов назад

Исследователи выяснили, что вызывает морщины на пальцах после воды

Не у нас

14 часов назад

Учёные выяснили, кто чаще прибегает к помощи нейросетей на учёбе
Интересное в Казани
5 дней назад

«А ведь мог купить тогда…»: как не упустить выгодный участок под Казанью