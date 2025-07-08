Ученые исследуют адаптацию организма к условиям Арктики

В рамках экспедиции Арктического плавучего университета (АПУ-2025) ученые впервые проведут исследования иммунной системы участников в условиях Арктики. Об этом сообщили специалисты из Архангельского научного центра.

Главная цель исследования — комплексный анализ изменений в иммунитете. В ходе экспедиции будут изучать не только кровь, но и слюну с мочой, что поможет выяснить, как организм приспосабливается к холоду, ограниченному пространству и высоким физическим нагрузкам.

Основной замысел эксперимента заключается в поиске доступных и эффективных методов оценки иммунной системы без необходимости сложных процедур. Например, сбор слюны на судне намного проще, чем взятие крови. Ученые сравнят данные, полученные из этих двух источников.

В слюне будет исследован уровень цитокинов и иммуноглобулина А, которые являются маркерами активности иммунной системы.

Участники экспедиции столкнутся с экстремальными условиями. Кто-то легко справляется с нагрузками, а другие ощущают усталость, и не все адаптируются одинаково. Исследователи намерены изучить, как различные организмы переносят стресс.

Кроме иммунной системы, ученые планируют исследовать уровни гормонов стресса — адреналина и кортизола, а также измерить вариабельность сердечного ритма, скорость реакции, уровень внимания и тревожности. Эти показатели помогут получить полное представление о том, как человек адаптируется к сложным условиям.

Полученные результаты могут помочь разработать рекомендации для участников будущих арктических экспедиций. В частности, будет оценено, стоит ли использовать адаптогены или другие препараты для улучшения самочувствия в условиях Крайнего Севера, что повысит эффективность работы в таких экстремальных широтах.

Экспедиция стартует 9 июля и продлится до 1 августа. Проект поддерживают Министерство науки и высшего образования РФ, банк ВТБ, Русское географическое общество и другие партнеры.