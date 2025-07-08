Мужчина заметил симптом рака, который игнорировал месяцами

Мужчина, который использовал прививки для похудения, долгое время игнорировал ранние симптомы рака, приняв их за побочные эффекты препарата. Однако однажды, взглянув в зеркало, он заметил, что его вес продолжает стремительно снижаться, и не узнал себя. Врачи диагностировали рак кишечника, который стал причиной резкого похудения, несмотря на отмену препаратов.

Пациент отметил, что изначально страдал от тошноты и проблем со стулом, что также было принято за последствия препарата. Но значительное снижение веса, которое не прекращалось, даже когда он прекратил использовать средство, оказалось результатом запущенной формы рака кишечника.

Источник: РГ