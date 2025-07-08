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Выпускники казанских вузов предпочитают трудоустройство по специальности

Казанские выпускники полюбили работу по специал...

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В Казани выпускники все чаще выбирают работу по специальности. Многие молодые специалисты имеют опыт работы еще во время учебы и рассчитывают на зарплату около 80 тысяч рублей.

Казанские университеты ежегодно выпускают около 30 тысяч студентов, но потребность в рабочих руках в республике значительно ниже. В 2021 году исследование ВШЭ показало, что почти половина выпускников работает в науке, образовании, торговле и обрабатывающем производстве.

Большинство выпускников Казани предпочитают оставаться в регионе и часто попадают в топ зарплатных рейтингов. Программисты из Казани могут рассчитывать на зарплату 190 тысяч рублей, а выпускники финансовых и юридических факультетов на 85-130 тысяч рублей в зависимости от города.

Вузы Казани, такие как КИУ и Университет Иннополис, сообщают о высоком уровне трудоустройства выпускников, многие из которых находят работу по специальности сразу после выпуска. Университет Иннополис выделяется высоким процентом выпускников, остающихся работать в Татарстане, благодаря грантовой системе для стартапов.

Источник: Вечерняя Казань

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