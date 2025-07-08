В РПЦ объяснили, влияет ли забота о могиле на судьбу усопшего

Протоиерей Димитрий Смирнов прокомментировал, зависит ли загробная жизнь усопшего от действий его близких. Священник отметил, что душа после смерти отделяется от тела и попадает либо в рай, либо в ад. Однако важнейшей заботой о душе является молитва, которая может выражаться в различных формах.

Уход за могилой также можно рассматривать как способ обращения к Богу и выражение любви к усопшему. Хотя это не является главным, такие действия все равно символизируют отношение к покойному. Протоиерей привел пример с молодым человеком, который дарит девушке букет цветов — это выражение чувств, которые также важны для Бога и усопшего.

Смирнов подчеркнул, что чувства близких к покойному обязательно доходят до него через молитву, и они неотделимы от самих молитв.

Источник: akpars.ru