Детская железная дорога в Казани увеличила перевозки на 22%
В июне 2025 года Детская железная дорога в Казани перевезла около 13 тысяч пассажиров, что на 22% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба Казанского региона ГЖД.
Из общего числа пассажиров около 6,6 тысяч составили дети, а более 6,3 тысячи — взрослые.
Каждым рейсом управляет юный железнодорожник, который находится под присмотром опытного наставника.
Детская железная дорога в Казани начала работать 30 августа 2007 года. На ней функционируют две станции — «Молодежная» и «Изумрудная», а также две посадочные платформы — «Спортивная» и «Березовая роща». Поездка занимает около получаса.
Источник: tatar-inform.ru
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