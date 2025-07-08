Детская железная дорога в Казани увеличила перевозки на 22%

В июне 2025 года Детская железная дорога в Казани перевезла около 13 тысяч пассажиров, что на 22% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба Казанского региона ГЖД.

Из общего числа пассажиров около 6,6 тысяч составили дети, а более 6,3 тысячи — взрослые.

Каждым рейсом управляет юный железнодорожник, который находится под присмотром опытного наставника.

Детская железная дорога в Казани начала работать 30 августа 2007 года. На ней функционируют две станции — «Молодежная» и «Изумрудная», а также две посадочные платформы — «Спортивная» и «Березовая роща». Поездка занимает около получаса.

Источник: tatar-inform.ru