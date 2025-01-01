Лето в Казани — это не только тепло и солнце, но и особенная атмосфера, которую создают открытые веранды. В 2025 году город продолжает радовать жителей и гостей новыми и обновлёнными заведениями, где можно насладиться не только блюдами от шеф-поваров, но и замечательной атмосферой на свежем воздухе. В этой подборке мы собрали самые интересные и стильные веранды Казани, где можно провести вечер с друзьями или насладиться уединённым временем за чашечкой кофе.