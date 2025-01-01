Забронировать
подборка атмосферных веранд Казани для незабываемого отдыха этим летом
Лето в Казани — это не только тепло и солнце, но и особенная атмосфера, которую создают открытые веранды. В 2025 году город продолжает радовать жителей и гостей новыми и обновлёнными заведениями, где можно насладиться не только блюдами от шеф-поваров, но и замечательной атмосферой на свежем воздухе. В этой подборке мы собрали самые интересные и стильные веранды Казани, где можно провести вечер с друзьями или насладиться уединённым временем за чашечкой кофе.
Забронировать
Virid Yard — летняя веранда для настоящего вкусового наслаждения в Казани
Ресторан Virid Yard предлагает гостям уникальное сочетание европейской и средиземноморской кухни на летней веранде, всего в нескольких минутах от центра города. Здесь можно насладиться разнообразием блюд и более 80 видами вин из разных уголков мира.

Преимущества:
  • Обновленное меню с изысканными блюдами европейской и средиземноморской кухни.
  • Широкая винная карта — более 80 видов вин для ценителей.
  • Тихое место — идеальное место для спокойного отдыха на свежем воздухе.
Акция:
  • Скидка 10% именинникам и комплимент в виде десерта.
ул. Волкова, 59
Ресторан «Марусовка» в исторической части Казани — один из 50 лучших ресторанов России и трёх лучших в Татарстане. Особая атмосфера создаётся на летней террасе с видом на Лядской сад, живой музыкой и уединением от городской суеты. Мягкие кресла, приглушённый свет и комфорт делают это место идеальным для тёплых встреч.

Что вас ждёт в «Марусовке»:
  • Авторское меню от бренд-шефа Игоря Казакова.
  • Винная карта от лучшего сомелье Татарстана Ивана Егорова.
  • Утренние завтраки, сезонные новинки и основное меню, доступное для доставки и на вынос.
Акции:
  • Скидка 10% на бар и кухню для именинников.
  • Самовывоз со скидкой 20%.
ул. Щапова, дом 37
Лето начинается в гриль-баре Пинтагонщик! Открываем летнюю веранду!
Друзья, наконец-то дождались — просторная открытая веранда гриль-бара Пинтагонщик готова к приёму гостей! Теперь можно наслаждаться отличной атмосферой, сочным грилем и свежайшим крафтом под открытым небом.

Что вас ждёт на веранде:
  • Дымные ребрышки, сочные бургеры и крылья-гриль с фирменными соусами, блюда из собственной коптильни.
  • Лучшие сорта крафтового пива и освежающие лимонады для тех, кто за рулём.
  • Хорошие vibes каждый день — для отличного настроения!

Не упустите шанс провести лето в лучшем месте города!
Бронируйте стол по телефону: 215-50-04.
Старо-Аракчинская 2-я, 11Б к2
«Сыроварня» — семейный ресторан с открытой террасой, расположенный на втором этаже в центре города. Здесь вас ждёт не только вкусная еда, но и красивый вид на озеро, создающий атмосферу уюта и спокойствия.

Особенности ресторана:
  • Дружелюбная атмосфера для всей семьи или компании друзей.
  • Детское меню, чтобы каждый гость чувствовал себя комфортно.
  • Вкусные блюда, приготовленные быстро, чтобы вы могли насладиться отдыхом без лишних ожиданий.

«Сыроварня» — это идеальное место для того, чтобы провести время с семьей или друзьями, насладиться вкусной едой и расслабиться на свежем воздухе.
Акция:
  • Скидка 10% именинникам и комплимент в виде десерта.
ул. Держинского, 14а
Уникальное заведение, которое переносит каждого гостя в сердце старой Праги, благодаря своему колориту, аутентичным деталям и приятным звукам настоящего рояля.
Одним из особых мест этого ресторана является его летняя веранда, которая становится прекрасным местом для романтических ужинов, встреч с друзьями или семейных посиделок в теплые дни.
Что попробовать?
  • Чешский суп-гуляш с маралом в хлебном горшочке
  • Домашний хумус с карамелизованной тыквой
  • Мидии в соусе дроблю
  • Тибон стейк сухого вызрева
пр-т Ибрагимова, 89а
*Instagram принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ