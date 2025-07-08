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В Казани начнут строительство 8-полосной дороги длиной 30 километров

В восточной части Казани появится 8-полосная до...

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Институт пространственного планирования РТ завершает проект планировки территории для строительства будущей транспортной артерии «Восточной дуги». Дорога, которая будет соединять М7 с центральной частью города, станет важной частью инфраструктуры, на территории которой планируется построить 8 миллионов кв. м жилья.

Проект планируется начать с центральной части. По словам проектировщиков, необходимо построить развязки на Вознесенском тракте, а также обеспечить съезды на бесплатные дублеры этой магистрали. Также будет учтена сложность развязок из-за платного статуса Вознесенского тракта, который действителен до 2048 года.

Основные параметры будущего проезда № 29:

  • 8 полос;

  • длина — 30 километров;

  • ширина в красных линиях — 60 метров.

Для этого участка характерны большие перепады высот, особенно в районе Вознесенского и Мамадышского трактов. Также в проекте предусмотрено строительство мостов через реки Нокса и Киндерка.

Помимо дороги, на территории «Восточной дуги» будет построено большое количество жилья. Из 8 миллионов кв. м планируемой застройки 4,5 млн кв. м будут принадлежать ГК ASG. В регионе уже начали работать несколько собственников, готовящих свои проекты.

Источник: Business Gazeta

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