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Священник объяснил, нужно ли креститься, проходя мимо храма

Многих людей интересует вопрос, нужно ли крести...

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Многих людей интересует вопрос, нужно ли креститься, проходя мимо храма. Ответ священника: да, если это искреннее проявление веры, а не просто внешняя привычка.

В процессе освящения крестов на куполах храмов существует особая молитва. Она направлена на то, чтобы каждый, кто проходит мимо храма и видит крест, вспомнил о Боге и обратился к Нему. Даже короткая молитва или знак креста — это уже обращение к Господу.

Ранее в России храмы строили в каждом селе, чтобы верующие могли не только молиться, но и поклоняться, проходя мимо.

Почему же сегодня многие стесняются креститься? Часто это связано с тем, что Христос говорил о том, что не следует молиться ради показухи. Однако здесь важны не действия, а их мотивы. Если молитва совершается ради Бога — это угодно Ему. Если же ради внешнего одобрения — это не имеет значения.

Некоторые люди боятся насмешек, но верующие, как правило, пользуются уважением. А если человек скрывает свою веру и стесняется креститься даже перед едой, это может вызвать другое отношение к нему, сообщает ИА ЕЛЬ.

Наши предки не стеснялись своей веры. Архидиакон Павел Алеппский, побывавший в России в XVII веке, писал, что русские люди в среднем совершали по 700 поклонов в день. Сегодня достаточно быть искренним и целеустремленным в своей вере.

Крестясь у храма, мы не только исповедуем свою веру, но и можем стать примером для тех, кто ищет путь к Богу.

Источник: akpars.ru

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