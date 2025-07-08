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Участники экосплава по Казанке очистили реку от 36 мешков мусора

Татарстанцы во время сплава по Казанке собрали ...

ntr-24.ru

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В Татарстане прошёл самый массовый экосплав по реке Казанка, в котором приняли участие 54 активиста. Сплав, протяжённостью почти 27 км, прошёл от посёлка Урманче до Хрустального водопада, участники очищали реку от мусора.

По итогам мероприятия было собрано 36 мешков загрязняющих материалов. Экосплав организован в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие».

Источник: ntr-24.ru

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