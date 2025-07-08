Во время реставрации Петропавловского собора в Казани обнаружили фрески XIX века

В Петропавловском соборе Казани, во время реставрации, была обнаружена живопись XIX века. Специалисты заявляют, что находка станет новой точкой для притяжения туристов.

Реставрация проходит на втором этапе в одном из старейших храмов Казани, расположенном на улице Мусы Джалиля, 21. Во время исследования стен, скрытых под современными слоями штукатурки и краски, была обнаружена живопись, объединенная сюжетом, относящимся к временам апостолов Петра и Павла.

Живопись была выполнена около 1880 года, и реставраторы тщательно раскрыли оригинальные фрески, скрытые под более поздними слоями. На следующем этапе реставрации специалисты восстанавливают первоначальный вид живописи.

Каждый участок живописи очищается с помощью специального раствора, который размягчает краску, после чего удаляется скальпелем.

Источник: Вечерняя Казань