Православным объяснили, нужно ли отказываться от празднования Нового года
У православных христиан 28 ноября начнется сорокадневный Рождественский пост. Он завершится 6 января 2027 года, поэтому встреча Нового года вновь придется на период духовного и пищевого воздержания.
В православном журнале «Фома» объяснили, что соблюдение поста необязательно предполагает отказ от традиционного семейного праздника. Особенно важно принимать во внимание интересы детей, которые с нетерпением ждут новогодних подарков, украшения елки и праздничных мероприятий.
Верующие могут встретить наступление нового календарного года вместе с родственниками. Чтобы не нарушать пищевые ограничения, достаточно предусмотреть подходящие постные блюда. При этом не следует навязывать собственные религиозные убеждения другим членам семьи или превращать праздничный вечер в повод для споров.
Духовная подготовка к Рождеству предполагает не только воздержание в еде, но и работу над собой, молитву, добрые поступки и уважительное отношение к окружающим.
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