У православных христиан 28 ноября начнется сорокадневный Рождественский пост. Он завершится 6 января 2027 года, поэтому встреча Нового года вновь придется на период духовного и пищевого воздержания.

В православном журнале «Фома» объяснили, что соблюдение поста необязательно предполагает отказ от традиционного семейного праздника. Особенно важно принимать во внимание интересы детей, которые с нетерпением ждут новогодних подарков, украшения елки и праздничных мероприятий.

Верующие могут встретить наступление нового календарного года вместе с родственниками. Чтобы не нарушать пищевые ограничения, достаточно предусмотреть подходящие постные блюда. При этом не следует навязывать собственные религиозные убеждения другим членам семьи или превращать праздничный вечер в повод для споров.

Духовная подготовка к Рождеству предполагает не только воздержание в еде, но и работу над собой, молитву, добрые поступки и уважительное отношение к окружающим.