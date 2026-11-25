Прокуратура Тукаевского района восстановила трудовые права 40 женщин, работающих в комплексном центре социального обслуживания населения «Шафкатъ». Проверка показала, что локальный акт учреждения нарушал законодательство: для сотрудниц, трудящихся в сельской местности, не была предусмотрена сокращенная 36-часовая рабочая неделя с сохранением полного заработка.

Вместо этого для всех работников действовала единая 40-часовая неделя. Прокуратура опротестовала документ, после чего женщинам была выплачена задолженность на сумму более 4 миллионов рублей. Информацию о восстановлении прав сотрудниц распространила Генеральная прокуратура РФ.